7,4 по Рихтер взе жертви. Има срутени сгради, летища спряха работа

Земетресение с магнитуд 7, 4 по Рихтер разтърси Колумбия, като първоначалните данни са за поне 26 загинали.

Трусът е засегнал най-вече североизточната и централната част на страната. Броят на ранените остава неуточнен, като се съобщава за много хора, затрупани под срутили се сгради. Трусът е усетен в цялата страна, както и в Еквадор и Панама, предаде БНР.

Сред най-засегнатите градове са Перейра и Манисалес, където жертвите са поне 20. Епицентърът е бил в съседната провинция Чокп. В Кали са се срутили поне 20 сгради. Шест летища в западна Колумбия спряха работа. Според колумбийската геоложка служба това е най-силното земетресение в страната за последното десетилетие.

На 24 юни Венецуела беше ударена от два катастрофални труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер, които отнеха живота на над 5000 души и причиниха огромни разрушения.