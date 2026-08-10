Учителка алармира пред BILD: Проституция в тоалетните

„Това ще ни се стовари на главата!“ – с тези думи анонимна учителка от училище в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия описва ежедневието си пред BILD. По думите ѝ преподавателите са изправени пред агресия, сбивания, заплахи и сериозни социални проблеми, а училищното ръководство и институциите не успяват да се справят със ситуацията.

Учителката преподава в Hauptschule в Рейнланд – училище, което тя определя като изключително натоварено. BILD посочва, че около 75% от учениците са с миграционен произход.

"Разбиха ми устната"

Един от случаите, които тя разказва, е свързан с физическа агресия в училище.

По думите ѝ преди няколко седмици попаднала между ученици, които се сбили, а по време на схватката получила удар в лицето. След инцидента останала с разцепена устна.

Учителката твърди още, че нейни колеги били причаквани след края на учебните занятия.

Според нея сбиванията в училищния двор са се превърнали в част от ежедневието, а понякога полицията била викана по няколко пъти в седмицата.

Най-тежкото твърдение е за 15-годишна ученичка

Най-шокиращата част от разказа е свързана с твърдение за 15-годишна ученичка.

Учителката казва, че момичето се е проституирало в училищната тоалетна срещу пари и наркотици, забременяло и след това напуснало училището.

„Понякога едва успяваме да преподаваме“

По думите на учителката атмосферата е толкова напрегната, че нормалният учебен процес често се оказва труден.

„Щастливи сме, ако можем да преподаваме няколко минути без прекъсване“, разказва тя пред BILD.

Тя твърди, че част от учениците не успяват да завършат успешно училището. Според нейния разказ около 40% от учениците тази година не са получили Hauptschulabschluss – квалификацията, която се придобива след завършване на основното училищно образование в германската система.

Проблеми и с родителите

Учителката разказва и за трудностите при комуникацията с някои родители.

По думите ѝ баща на сирийски ученик е възразил на сина му да бъде преподавано от жена. Тя твърди, че за учителите е трудно да достигнат до част от родителите и да изградят нормален диалог.

Най-голямото недоволство на преподавателката е насочено към институциите.

Тя твърди, че учителите са оставени сами да се справят с проблемите.

„От училищната служба никой не идва. Оставят ни сами“.

Историята предизвиква внимание именно защото поставя въпроса докъде може да стигне натоварването върху учителите в училища с тежки социални проблеми. BILD включва случая в по-широката си тема за насилието в германските училища.