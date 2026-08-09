Вучич със стряскаща прогноза за войната в Украйна

Сръбският президент Александър Вучич даде отчайваща прогноза за края на войната в Украйна, а освен това заяви, че Европа е на прага на мащабна война.

Това съобщи TASS, като цитира негово участие в подкаста на председателя на борда на медийния концерн Axel Springer Матиас Дьопфнер.

"Мисля, че сме в началото на по-голяма война," каза Вучич. Той се надявал, че някой напоследък ще положи усилия за постигане на мир в Украйна.

"Това не се случи и няма да се случи скоро, което означава, че сме на прага на много по-голяма война", заяви сръбският президент.

Вучич не вярва, че руско-украинският конфликт ще приключи през 2026 г.

"Не виждам края на войната тази година, не виждам края на войната преди следващата пролет," каза той.

Държавният глава добави, че предвид настоящата ситуация не вижда "възможност за компромисни решения".