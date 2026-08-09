Свят

Докато не запали световна война: Нетаняху няма да миряса. Посече и САЩ

Явно иска световна война

Докато не запали световна война: Нетаняху няма да миряса. Посече и САЩ
09 авг 26 | 20:43
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Божана Войнишка

Израелският премиер Бенямин Нетаняху официално обяви, че страната му отхвърля представения от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп план от 15 точки за прекратяване на конфликта в ивицата Газа. По време на правителствено заседание Нетаняху беше изключително категоричен, че израелската армия няма да предприеме никакво изтегляне от позициите си, докато палестинското движение „Хамас“ не бъде напълно и наистина разоръжено.

Решението на Йерусалим идва непосредствено след като в края на юли Доналд Тръмп обяви сериозен прогрес в преговорите, твърдейки, че е постигнал съгласие и от двете воюващи страни. Американският план предвиждаше пълно предаване на оръжията от страна на палестинското движение и преминаване към следващ етап на примирие. В отговор на израелския отказ, представители на „Хамас“ призоваха Вашингтон да окаже сериозен натиск върху Нетаняху, обвинявайки го, че блокира мирната пътна карта заради вътрешнополитически и предизборни съображения.

Конфликтът остава в задънена улица, тъй като Израел отказва да отстъпи от военните си цели в анклава преди пълната капитулация на групировката. Международната общност, включително Европейският съюз в лицето на Кая Калас, първоначално приветства споразумението за разоръжаване, но твърдата позиция на израелското правителство поставя под въпрос бъдещето на американската дипломатическа мисия в Близкия изток.

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Автор Божана Войнишка

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