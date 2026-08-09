Невиждана евакуация. "Долфин" премести 1 милион души

Тайфунът "Долфин", който вече помете южните японски острови, удари с цялата си мощ източното крайбрежие на Китай, носейки проливни дъждове, силни ветрове и големи вълни и предизвиквайки предупреждения за наводнения и свлачища. По данни на Reuters стихията е най-силният тропически циклон, достигнал Китай от началото на 2026 г.

Тайфунът е достигнал сушата близо до град Юхуан в източната провинция Чжъцзян. Скоростта на ветровете е достигала 151 км/ч. Очаква се бурята да продължи да носи значителни количества валежи, докато се придвижва навътре в страната.

Китайските власти предприеха мащабни превантивни мерки. Над 1 милион души са били евакуирани от потенциално опасни райони в Чжъцзян, Фуцзян, Шанхай и Дзянсу.

Само в град Вънчжоу в Чжъцзян са преместени над 900 000 души, а във Фуцзян са евакуирани близо 99 000 жители.

Властите засилиха проверките на язовири, планински потоци и райони, застрашени от свлачища. Извършват се проверки и на строителни обекти и туристически забележителности. Риболовните кораби са призовани да се върнат в пристанищата, а морските операции в засегнатите райони са преустановени.

Сериозно е засегнат и транспортът. В Шанхай са отменени около 1300 полета от двете основни летища - "Хунцяо" и "Пудун", което представлява приблизително 60% от планирания за деня въздушен трафик според Associated Press. Reuters съобщава за около 1500 отменени полета в Шанхай.

Заради опасното време са преустановени и редица фериботни и круизни услуги в Чжъцзян. Пристанището Яншан край Шанхай е освободило плавателните съдове като предпазна мярка. Още преди достигането на тайфуна до сушата редица пристанища, летища и железопътни услуги в делтата на река Яндзъ бяха ограничени или спрени.

Очаква се в Чжъцзян и съседните провинции валежите да продължат. Според прогнозите на метеоролозите на места количествата дъжд могат да достигнат 200-400 мм, което създава значителен риск от внезапни наводнения, особено в ниските и крайбрежните райони. В планинските части опасността от свлачища и други свързани с проливните валежи бедствия остава висока.

Китайските власти са активирали извънредни мерки за справяне с последиците от тайфуна в засегнатите провинции. В някои райони бяха затворени училища, туристически обекти и строителни площадки, а около 800 кораба са били изведени от пристанището в Нинбо като превантивна мярка.

"Долфин" вече премина през японската префектура Окинава, където остави след себе си сериозни щети на инфраструктурата. Шестима души са били ранени, а електрозахранването е било прекъснато за над 50 000 сгради в Окинава и префектура Кагошима. Отменени са били и полети на японски авиокомпании.

Преди да достигне Китай, тайфунът предизвика силни ветрове в района на Окинава с постоянна скорост около 162 км/ч и пориви до 216 км/ч. Японските власти предупредиха за опасни вълни и силни валежи, докато системата се придвижваше на северозапад.

След преминаването през крайбрежните райони на Чжъцзян се очаква "Долфин" постепенно да се насочи на запад и да забави движението си над централните и югозападните части на Китай. Това означава, че макар силата на ветровете постепенно да отслабва, опасността от продължителни проливни дъждове, наводнения и свлачища ще се запази.

Китайските метеоролози и спасителни служби продължават да следят развитието на бурята, като основният фокус е върху предотвратяването на наводнения и вторични бедствия в планинските райони.