Времето прави салто. Потопи в 4 области

Времето прави салто в неделя. След адската жега 4 области в България са изложени на риска от адски валежи и градушки. Жълт код за валежи с гръмотевици за 4 области от страната, обяви НИМХ за неделя – 9 август.

Предупреждението е в сила за София-област, Благоевград, Пазарджик и Смолян.

В тези райони преваляванията ще са временно интензивни, придружени от гръмотевични бури. Ще има риск от градушки. Очакваните валежни количества са между 25-35 литра на квадратен метър.

Жълт код е в сила и за силен вятър в морето по цялото Черноморие.

През нощта срещу неделя ще бъде предимно ясно. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.

В понеделник ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планините ще превали краткотрайно. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от североизток. Дневните температури ще се понижат с още градус-два.