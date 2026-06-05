Хората в наше село не спят. Започват нов живот

Събориха железния мост над река Черна в село Тича, който стана причина за наводнението снощи. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес през целия ден екипи от армията, горски служители и доброволци почистваха щетите от водната стихия. Бедствието се размина без жертви, но днес мнозина от жителите коментираха, че трябва да започнат живота си отначало, защото водата им е отнела покъщината и техниката, която сега трудно ще възстановят, съобщи БНТ.

Хората в Тича прекараха нощта в страх в наводнените си домове. Водата в тях достигна над метър. След напрежението от нощта - бременна жена от селото получи усложнения. Първи на мястото се отзоваха старши санитарният инспектор на 61-ви батальон старши сержант Красимира Зайкова и Маргаритата Устабашиева, доброволец към БЧК.

Старши санитарен инспектор на 61 батальон, старши сержант Красимира Зайкова: "Всъщност бях уведомена от доброволец, че се е случил инцидент с бременната. Впоследствие от БЧК изпратиха техен служител, който ми помогна и заедно изчакахме идването на 112 и наблюдавахме пострадалата.

В някои от къщите водата не можеше да бъде изгребана до край и се наложи да пробиват стените, за да се оттече и да започне чистенето.

И докато чистеха днес мнозина гледаха към струпването на облаци над главите им.

Осман Осман пострадал: "Вчера беше така пак. Един черен облак като дойде от там. Аз се усетих веднага. От колко година аз съм … 66 години съм … Знам, че от тук като се задава черен облак. Винаги е опасно. Черна – река Черна предимно като идва все аномалии стават."

Сега хората се надяват на някаква помощ, защото никой от тях няма застраховка на дома и имуществото си.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com