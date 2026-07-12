Кошмарът в Китай расте. 2 милиона евакуирани

Кошмарът в Китай расте. Тайфунът Бави достигна източното крайбрежие на Китай късно в събота, след като близо 2 милиона души бяха изведени от рисковите райони. Системата навлезе над сушата в района на град Юхуан, част от административния район Тайчжоу в провинция Чжъцзян, съобщи meteobalkans.com.

При достигането на брега максималната постоянна скорост на вятъра е била около 144 км/ч. Тайфунът постепенно отслабва, но продължава да носи големи количества влага и риск от интензивни валежи във вътрешността на страната.

Над 1,7 милиона евакуирани само в Чжъцзян

Повече от 1,7 милиона души са били евакуирани в провинция Чжъцзян преди преминаването на Бави. Около 34 000 жители са преместени от застрашени райони в Шанхай, а евакуации са проведени и в съседната провинция Фудзиен.

В крайбрежните градове бяха преустановени фериботни линии, затворени училища и отменени стотици полети. Част от високоскоростните железопътни връзки също бяха временно спрени.

Китайският Национален метеорологичен център обяви оранжев код за тайфуна – втората най-висока степен в четиристепенната система. Издаден бе и първият за годината червен код за проливни дъждове.

Опасността остава след отслабването на вятъра

След навлизането над сушата Бави се насочва на северозапад и постепенно губи сила. Основният риск вече е свързан с продължителните валежи, които могат да предизвикат внезапни наводнения, свлачища и повишаване на речните нива.

Китайските власти задействаха национална аварийна реакция от второ ниво за провинциите Чжъцзян и Фудзиен. Отпуснати са 40 милиона юана, или около 5,9 милиона долара, за евакуации, аварийни дейности и обезопасяване на районите с опасност от вторични бедствия.

Бави засегна Тайван и южните острови на Япония

Преди да достигне Китай, тайфунът премина покрай северната част на Тайван. Над 14 200 души бяха евакуирани, а най-малко 113 души пострадаха при инциденти, свързани със силния вятър и проливния дъжд.

Отменени бяха 920 международни и всички 282 вътрешни полета. В някои райони прогнозите предупреждаваха за количества дъжд, доближаващи един метър.

Бави премина и покрай японските острови Сакишима в префектура Окинава, където силният вятър и високите вълни доведоха до отмяната на повече от 200 полета.

Проливните дъждове взеха жертви във Филипините

Във Филипините най-малко 17 души загинаха при свлачища и наводнения. Тайфунът не премина директно през страната, но засили югозападния мусон и увеличи количествата валежи в южните провинции.

Около 11 000 жители бяха настанени в 77 евакуационни центъра. Част от жертвите са регистрирани след свлачища в провинциите Сарангани и Ланао дел Сур.

Бави е вторият тайфун, достигнал Китай за малко повече от седмица. На 3 юли тайфунът Майсак навлезе над южните части на страната и предизвика тежки наводнения.

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