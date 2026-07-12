Зеленски подготвя промени в кабинета

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е предложил промяна на поста министър-председател на страната. Той е предложил Юлия Свириденко да поеме нова важна роля, свързана с отношенията с ключов международен партньор, съобщи Ройтерс.

„Благодарен съм на Юлия за ясната, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за дългогодишната ѝ ползотворна служба в екипа на Украйна, и ѝ предложих възможността да оглави нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор“, написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

Украинският държавен глава допълни, че очаква заедно с депутатите да бъдат направени необходимите промени в правителството.

Малко по-късно Зеленски съобщи и за предстоящи промени в ръководството на правоохранителните органи.

„Ще има промени и в ръководството на правоохранителните органи“, написа той в канала си в Телеграм, без да посочи конкретни причини за планираните рокади в сектора за сигурност.

Към момента не са обявени подробности за новия състав на кабинета и за лицата, които ще заемат ключовите позиции.

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