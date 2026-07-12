Йонко Мермерски с разкритие за заговор за покушение срещу Тръмп

Проф. Йонко Мермерски разпространи във Фейсбук твърдение, че е бил осуетен заговор за свалянето на самолета на американския президент Доналд Тръмп. Потвърдено е, че Тръмп неочаквано е напуснал Турция със стария „Еър Форс Уан“, а по-късно във Великобритания се е прехвърлил на новия самолет, подарен от Катар. Потвърдени са и призовки към журналисти от „Ню Йорк Таймс“ във връзка с публикации за сигурността на машината. Към момента обаче няма официални данни за покушение, зловреден код в авиониката или операция на ЦРУ.

Версията за „дълбоката държава“

„Дълбоката държава току-що се опита да свали самолета на президента. Не успяха. Тръмп знаеше“, пише Мермерски.

Според разказа му американското военно разузнаване е прихванало силно криптирана комуникация от сървърен център в Лангли, Вирджиния, където се намира централата на ЦРУ. Той твърди, че целта била системата за управление на авиониката на новия президентски „Боинг 747-8“, а във веригата за доставки от Катар бил внедрен зловреден код.

„Те искаха „злощастна авиационна трагедия“, която да потопи Републиката в хаос. Те компрометираха веригата за доставки от Катар. Те внедриха зловредния код. Те чакаха излитането“, пише Мермерски.

Той посочва и предполагаеми кодови наименования - „Операция Небесен щит“, „Призовка Алфа-7“ и „Лангли - превземане на управлението“. Не представя документи, официални съобщения или други доказателства, които да потвърждават съществуването на тези операции.

Същите формулировки и кодови названия се разпространяват и от англоезични профили в Х и Фейсбук. Сред тях е профилът CMDRVALTHOR, където се срещат твърденията за „Лангли - превземане на управлението“ и предварително подготвени статии за авиационна трагедия.

Какво действително се случи със самолетите

На 8 юли Тръмп неочаквано напусна Анкара със стария светлосин президентски самолет, вместо с новия „Боинг 747-8“, дарен от Катар. Новата машина също излетя от Турция и кацна във военновъздушната база „Милдънхол“ във Великобритания. Там Тръмп отново се качи на нея и продължи към САЩ.

Самият президент обясни, че е пожелал да използва стария самолет „заради доброто старо време“, а новият да спре в британската база, за да могат американските военнослужещи да го разгледат.

Попитан в Анкара дали смяната е свързана със заплаха за убийство, Тръмп не отговори пряко. „Аз съм номер едно в списъка на Иран за убийство. Не знам. Не мога да ви кажа, но всъщност не ме интересува“, заяви той.

Реални тревоги около катарския „Боинг“

Новият „Еър Форс Уан“ е 13-годишен „Боинг 747-8“, предоставен от Катар и преоборудван от американската отбранителна компания L3Harris Technologies. Машината беше подготвена ускорено, докато „Боинг“ продължава да бави доставката на два изцяло нови президентски самолета.

Част от предварително планираните модификации са били пропуснати, за да може самолетът да влезе по-бързо в експлоатация. Авиационни експерти и демократи в Конгреса изразиха опасения за сигурността, защитените комуникации и способността му да противодейства на ракети.

Американските военновъздушни сили обаче заявиха, че самолетът отговаря на стандартите за президентски полети и че безопасността на държавния глава остава най-високият приоритет.

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