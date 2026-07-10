Жената, която чака 60 години за космоса, почина. Уоли Фънк си отиде на 87

Американката Уоли Фънк, една от големите пионерки в авиацията и най-възрастната жена, летяла в космоса, почина на 87 години, предаде Асошиейтед прес. Смъртта й е настъпила в сряда, 8 юли, в дом за възрастни хора в Грейпвайн, предградие на Далас и Форт Уърт, щата Тексас. За Фънк това беше край на живот, белязан от една огромна мечта - първо отложена от времето, после сбъдната със закъснение от шест десетилетия. Тя бе сред 13-те жени от програмата „Меркурий 13“, преминали през тежки астронавтски тестове през 60-те години, но недопуснати до космическите полети на НАСА.

Жена, която не прие „не“ за отговор

За смъртта й съобщи Даф О'Дел, която се е грижела за Фънк. По думите й авиаторката е претърпяла няколко падания напоследък и е имала инфекция на крака. О'Дел я описа като „най-оптимистичния човек“, когото е срещала.

Историята на Уоли Фънк е от онези, които изглеждат по-големи от една биография. В началото на 60-те тя и още 12 жени пилоти преминават през същите изпитания, каквито минава изцяло мъжкият екип астронавти на НАСА. Те доказват, че могат. Системата обаче не им позволява да станат астронавти.

Така Фънк остава десетилетия наред с мечта, която не е угаснала. Не е получила шанс от НАСА, но не е спряла да лети, да обучава, да доказва и да настоява, че мястото на жените е и в небето, и отвъд него.

Полетът, който дойде след 60 години

През 2021 г. Уоли Фънк най-после стигна до космоса. Тогава Джеф Безос я избра за „почетен гост“ на първия пилотиран полет на „Блу ориджин“ с ракетата New Shepard от Западен Тексас. На борда бяха още Безос, брат му Марк Безос и Оливър Демен.

Тогава Фънк е на 82 години. Рекордът й по-късно беше подобрен от актьора от „Стар Трек“ Уилям Шатнър и Ед Дуайт - първия чернокож кандидат за астронавт в САЩ, които летяха на по 90 години. Но за Фънк полетът имаше друг смисъл. Той не беше туристическо приключение, а закъсняла справедливост.

След смъртта й от „Блу ориджин“ я нарекоха „пионер във всеки смисъл на думата“. „За нас беше чест да бъдем част от нейното пътуване“, заявиха от компанията.

Първа там, където жените рядко стигаха

Фънк не остана в историята само с космическия си полет. Тя е първата жена инспектор във Федералното управление за гражданска авиация на САЩ. Била е и първата жена разследващ инспектор по авиационна безопасност към Националния съвет за безопасност на транспорта.

Това са позиции, които в онези години рядко са били отворени за жени. Фънк обаче пробива една след друга врати, които преди нея са били заключени. Не с лозунги, а с часове във въздуха, с упоритост и с увереност, че талантът не трябва да има пол.

Тя остава част от поколение жени, които са били достатъчно добри за тестовете, но не и за решението кой има право да лети. Именно затова нейният полет през 2021 г. беше приет като символ - не само лична победа, а поправка на стара несправедливост.

НАСА изпрати Уоли Фънк

Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман отдаде почит на Фънк в публикация в „Екс“.

„Уоли Фънк никога не престана да вярва, че един ден ще достигне космоса. Нейната страст към полетите, упоритост и любовта й към изследванията ще продължат да вдъхновяват поколения американци. Бог да те пази, Уоли“, написа Айзъкман.

Тези думи описват най-точно защо смъртта й предизвика толкова силен отзвук. Уоли Фънк не беше просто жена, която най-накрая е стигнала до космоса. Тя беше човек, който половин век отказваше да позволи на една отказана възможност да стане край на мечтата.

Полет, който остана послание

Животът на Уоли Фънк започва с авиацията и завършва като легенда за постоянството. В него има откази, пропуснати шансове, институционални бариери и много години чакане. Но има и нещо по-силно - онази рядка увереност, че ако една врата се затвори несправедливо, човек може да продължи да стои пред нея, докато времето най-сетне се промени.

Тя дочака своя полет. Дочака го на 82 години, с усмивка, която изглеждаше по-млада от всяка ракета. И когато се върна на Земята, историята вече не беше само за една жена, която е летяла в космоса. Беше за всички, на които някога е било казано, че не могат.

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