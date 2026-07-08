И трите титли на Аржентина миришат! Четвърта ли искат

Само за часове в социалните мрежи и сред много фенове по света се надигнаха силно негативни чувства към националния отбор на Аржентина и Лео Меси. Чашата преля след съдийските аванти за световните шампиони от снощния мач с Египет.

Там бе направено всичко възможно гаучосите да се докопат до четвъртфиналите, за да се поддържа корупционният рейтинг на Мондиала. Напълно в практиките на ФИФА при скандалното управление на Джани Инфантино.

Но историята с Аржентина е дълга и тя е свързана с големи съмнения и открити несправедливости около спечелените им световни титли досега.

Първата - хунтата в Аржентина

Мондиалът през 1978 г. в Аржентина е използван от управляващата кървава военна хунта (начело с генерал Хорхе Видела) като много удобен инструмент за пропаганда и легитимация на режима.

Докато по стадионите се лее еуфория, само на няколко преки от стадион „Монументал“ в Буенос Айрес се намира таен център за изтезания на политически затворници. Титлата е считана за жизненоважна за укрепване на властта на хунтата. На националния отбор е оказван огромен психологически натиск, като съдии и дори съперници са вкарани в схемата.

Във втората фаза на шампионата Аржентина се нуждае от победа с поне 4 гола разлика срещу Перу, за да се класира за сметка на Бразилия.

Двубоят завършва с шокиращото 6:0 за Аржентина, като представянето на перуанския вратар Рамон Кирога (роден в Аржентина) предизвиква огромни съмнения за политическа намеса и корупция.

След този цирк дори ФИФА реши да промени правилата, въвеждайки директншшите елиминации веднага.

Достигнала до финала, Аржентина побеждава Холандия с 3:1 след продължения, като звездата Марио Кемпес е с основен принос за спечелването на първата световна титла за страната.

Но и тук мирише. Преди мача нидерландците се оплакват от умишлено забавяне на аржентинците при излизането им на терена и натиск върху съдията, което допълнително нажежава обстановката.

Марадона, Божията ръка и Богдан Дочев

Втората си световна титла Аржентина печели 8 години по-късно, като там скандалът е също брутален.

Точно преди 40 години, на "Ацтека" Аржентина побеждава Англия на 1/4 финалите с 2:1, като всичко започва от видяният от цял свят гол с ръка на Диего Марадона при резултат 0:0 и равностойна игра. Видян от всички, но без главния съдия на мача Али Бенасьор и от страничният рефер Богдан Дочев.

Тунизиецът хвърля вината върху българина, че не му е дал сигнал. От своя страна Дочев опитва оправданието, че не е имал това право според правилника на ФИФА, щом няма реакция от главния съдия. Тогава идва въпросът - какво прави Дочев на този мач и каква е неговата работа да помага на главния съдия?

Богдан Дочев: "Още на секундата показах отношението си. Не случайно стоях статично на тъча. Ако аз не бях заел мълчаливата позиция, Марадона нямаше да почне на тича към мен. Представете си от точката на дузпата до тъчлинията колко метра са. За да дойде към мен, значи аз съм стоял с флага и съм чакал какво ще реши Али Бен Насър (б.р. - главният съдия). Щом той даде знак, че всичко е наред, и призна гола, аз какво мога да направя? Не можех да размахам флага и да му покажа, че голът е нередовен. Тогава съдийството беше различно, правилата бяха други. Тъчреферите нямаха тези правомощия, каквито имат сега да отменят голове и да посочват нарушения. Нямах никакво право да влияя на ръководещия. Цялата власт на терена бе в ръцете на главния съдия.

Сигурно до гроб ще ме преследва призракът на този мач. Подобни моменти са част от играта. Съжалявам само, защото положих много усилия в професията, исках да изведем българското съдийство на пиедестал. Както и да размишлявам върху този мач, да ме обвиняват и да се самообвинявам, и през ум не ми е минавало, че това ще бъде последната среща от моята дългогодишна кариера."

Това костваше тотална изолация от обществения и спортния живот на родния съдия, който си отиде от този свят с болка и дълбоко оскърбен. Но фактът е факт.

Заради който големият наглец Диего Армандо Марадона каза, че това била Божията ръка. А тя му даде импулс да окаже решаваща помощ на Аржентина да спечели титлата.

Англичаните и целият свят бяха бесни, но какво от това...

Мондиал 2022 - съдийските аванти за Меси и компания

Ситуациите със съдийските аванти за Аржентина и съвременният й герой Лео Меси са като близнаци със сегашното безобразно бутане напред на този отбор. И преди 4 години в Катар гаучосите бяха ескортирани фино и по-групо до финала. Обратни отсъждания, дузпи, дузпи, дузпи - които Меси изпускаше, но после наваксваше. Върхът бе бруталното поведение на аржентински играчи на 1/4 финала срещу Холандия, когато бе изумително да се види как нито един от тях не беше изгонен! Който е забравил, има си видеа за всичко.

Наред с индивидуалната класа на отбора, всякакви / а те са решителни/ странични фактори работеха за аржентинците, за да се постигне крайната цел.

Същото виждаме и сега на Мондиал 2026

Очевидно надцененият Лео Меси и целият им национален отбор се превръщат в някакъв икономически бранд.

След спечелването на Световното първенство през 2022 г. Аржентина се превръща в глобална марка. Благодарение на добре структурирано управление тя се трансформира в успешен и доходоносен „бизнес модел“, свързан силно с образа на Меси.

Всеки приятелски мач с участието на аржентинския национален отбор генерира десетки милиони долари, а всяко партньорство с Аржентинската футболна асоциация (AFA) носи милионни договори.

Освен това страната развива футболни академии в САЩ и активно разширява марката си в Азия. Още след триумфа през 2022 г. приятелските мачове се провеждат в Китай и Индонезия, а имало и опити за организиране на среща във Виетнам, които не се осъществяват.

Очевидно приятелите на Инфантино във ФИФА като алчни бизнесмени се съобразяват с този факт. И докато Меси порти дузпа след дузпа или рита за червен картон противник, се прави всичко възможно той да успее да стигне до зоната си на комфорт и да разкрие качествата си.

След което да бъде огласен от фанфарите за най-великият, а Пеле, Марадона и Йохан Кройф може само му лъскат обувките...

Благодарение на стабилните си доходи през цялата кариера, включително около 92 милиона долара фиксирана заплата от периода в Барселона и приблизително 130 милиона долара годишно в Интер Маями, Меси е натрупал общо около 1,3 милиарда долара приходи. Нетното му състояние в момента се оценява средно на около 650 милиона долара.

Да, но на финала на "Ацтека" през 1970 година италианските играчи казаха : "Мислехме, че Пеле е от плът и кръв като всички нас. Сгрешихме!" Такова нещо за Меси никой не е казал досега.

На всичкото отгоре, Аржентина има най-леката програма за стигане до финал на Мондиал в цялата история на първенствата! Да видим сега какво ще измислят съдиите за преодоляванета на 1/4 финала срещу Швейцария!

Факт е, че след резонните симпатии през годините, сега Аржентина и Меси си спечелиха много врагове.

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