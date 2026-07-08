Нов скандал разтърси Мондиала. Египет заподозря рамо за Аржентина

Нов скандал разтърси Мондиал 2026 след загубата на Египет от Аржентина. До 79-ата минута "Гаучосите" губеха с 0:2, но за 13 минути си осигуриха класирането на ¼-финалите. Египетският треньор и няколко от играчите заговориха след поражението за съдийски грешки. Те открито заподозряха, че ФИФА се е намесила, за да запази Лионел Меси и отбора му в състезанието.

След като се затрудни срещу Кабо Верде в предишния кръг, Аржентина премина през труден период във вторник срещу Египет на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. Бързо изненадана и изоставаща с 2:0 след малко по-малко от час игра, Аржентина изчака до последните десет минути, за да обърне играта и да спечели благодарение на гол в последната минута. Но според треньора на "фараоните" мачът се е променил заради решенията на съдията Франсоа Летексие.

"Бяхме най-добрите. Това, което се случи, не беше нито честно, нито справедливо", оплака се египетският треньор пред beIN Sports след жестокото елиминиране на отбора му срещу отбора на Лионел Меси.

Хосам Хасан изрази възмущението си от начина, по който отборът му е бил третиран по време на мача.

"Един от головете ни беше отменен и не знаем защо. Бяхме много близо до това да поведем с 3:1, а Хамди Фати беше фаулиран", допълни той.

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След отсъдена и пропусната дузпа от Лионел Меси през първото полувреме, Франсоа Летексие отне гол на египтяните заради "офанзивно" нарушение в началото на мача. Преди третия гол на южноамериканците, "фараоните" съжалиха, че френският съдия не отсъди в тяхна полза след спорна фаза в аржентинското наказателно поле.

"Може би са искали да запазят световния шампион в състезанието? Може би са искали Меси да остане в надпреварата?", попита отново треньорът Хосам Хасан, без изобщо да споменава ФИФА, но с ясен намек. "Във футбола понякога има външни фактори, които надхвърлят техническите аспекти."

Разочарован от начина, по който се развиваше мачът, Хосам Хасан проведе някои напрегнати дискусии със съдията в последните моменти на мача. Но докато спокойствието се завърна в играта, треньорът на Египет няма намерение да оставя нещата така.

"Казах на съдията, че случващото се не е честно. Това е незаслужена победа за Аржентина", категоричен бе 59-годишният треньор. "След като се върна в страната си и у дома, няма да гледам повече Световното първенство, защото в това състезание няма справедливост."

"Беше ясно като слънце посред бял ден"

Няколко играчи от африканския отбор също критикуваха неблагоприятните решения на съдиите по време на мача срещу Аржентина. По-специално нападателят Мостафа Зико, чийто гол беше отменен след намеса на VAR поради нарушение, отсъдено в началото на фазата.

Въпреки че отново вкара гол около десет минути по-късно, той все пак остана гневен.

"Изиграхме изключителен мач срещу световните шампиони", добави нападателят. "Не знам какво се случи през второто полувреме. Имаше някои странни неща, които всички видяха. Беше ясно като слънце посред бял ден."

Преди неговият вратар Мустафа Шобейр да се съгласи:

"Бяхме на крачка от победата. Малките детайли правят разликата във важните мачове. И сме много тъжни, защото държахме мача в ръцете си."

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