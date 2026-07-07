Време е! Инфантино трябва да си ходи

Съвременният футбол е подложен на все по-настойчиви опити да стане карикатура на великата игра, като основна "заслуга" затова е на неадекватният и затънал в корупция и налудничави идеи бос на ФИФА.

Всъщност, той беше дългогодишен службогонец, който сервилно бъркаше топките в урните при тегленото на жребий.

Вече стана ясно, че този инфантилен Джани Инфантино е изправен пред нарастващи призиви да се оттегли след решението да бъде отменено наказанието на нападателя на САЩ Фоларин Балогун, което предизвика обвинения за политическа намеса от страна на Доналд Тръмп.

Бившият мениджър на „Ливърпул“ Юрген Клоп се присъедини към призивите Джани Инфантино да подаде оставка заради случая с Фоларин Балогун по време на Световното първенство.

Балогун получи червен картон в мача на САЩ срещу Босна и Херцеговина, но му беше позволено да играе в осминафиналния двубой на домакините срещу Белгия, след като наказанието му беше временно отменено от дисциплинарната комисия на ФИФА.

Решението беше взето след лична намеса на Доналд Тръмп, като президентът на САЩ се похвали, че е разговарял с Инфантино и го е помолил за „преразглеждане“ на санкцията срещу нападателя.

Тръмп и Инфантино имат дългогодишни близки отношения, като през декември бившият американски президент получи първата в историята награда на ФИФА за мир по време на жребия за Световното първенство.

Очевидната политическа намеса обаче предизвика остра реакция в света на футбола, като сред най-силните критици е Юрген Клоп.

„Това е нашият спорт, не техният. Ако Доналд Тръмп и Джани Инфантино наистина са решили това помежду си, това е лудост. Това поставя всичко под въпрос“, заяви Клоп, който се очаква да бъде назначен за нов селекционер на Германия.

Бившият английски нападател Гари Линекер заяви, че селекционерът на САЩ Маурисио Почетино е трябвало да обмисли варианта да остави Балогун извън състава за загубата с 1:4 от Белгия.

„Очевидно трябва да отдадем голямо признание на Белгия. Те не позволиха това решение да им повлияе, фактът, че Балогун беше върнат в състава“, каза Линекер в подкаста The Rest is Football.

„И аз си помислих това още тогава, щеше да бъде добър ход или за Балогун, или за Маурисио Почетино просто да кажат: „Всъщност, не смятам, че това е правилно за футбола, за честността на играта и за целостта на спорта.“ Чудя се дали не беше по-добре просто да кажат: „Всъщност ще го оставим извън състава така или иначе.“

Инфантино беше критикуван и от своя предшественик Сеп Блатер, който през 2015 г. беше отстранен след осемгодишна забрана за участие във футболни дейности, както и от УЕФА - организацията, която управлява футбола в Европа.

Президентът на ФИФА междувременно се сблъска и с призиви от британски политици да се оттегли, както и с критики от Дейвид Бърнстейн, бивш председател на Футболната асоциация на Англия (FA).

Джани Инфантино е президент на ФИФА от 2016 г. Той беше преизбран два пъти без съперник на поста, а по-рано тази година потвърди намерението си да се кандидатира отново за нов четиригодишен мандат през 2027 г.

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