Първи думи на Катя Дафовска след истинския кошмар

Олимпийската шампионка Екатерина Дафовска успокои своите близки, приятели и почитатели след тежката катастрофа, която претърпя на автомагистрала „Тракия“.
Часове след инцидента легендата на българския биатлон публикува кратко съобщение във Facebook, с което даде най-важната новина – състоянието ѝ е добро.
„Добре съм, бъдете здрави!“, написа Екатерина Дафовска.
Думите ѝ предизвикаха вълна от реакции и пожелания за здраве след тревожната информация за катастрофата.
От Чепеларе също успокоиха всички за състоянието ѝ
Малко по-късно от официалната страница на хотела на Екатерина Дафовска в Чепеларе също съобщиха, че олимпийската шампионка е добре и се е прибрала в родния си град.
„Скъпи приятели, гости и последователи! Нашата Катя е добре! Благодарни сме, че се прибра жива и здрава в родното Чепеларе. Благодарни сме, че се е разминала с леки драскотини! Тя е нашият шампион!“, гласи публикацията.
Новината донесе огромно облекчение сред почитателите на една от най-обичаните личности в българския спорт.
Дафовска се размина с леки наранявания
Както вече стана известно, Екатерина Дафовска претърпя катастрофа на автомагистрала „Тракия“, докато пътувала от Бургас към София.
Инцидентът е станал около 280-ия километър на магистралата.
Автомобилът, в който се е намирала олимпийската шампионка, се е преобърнал на пътното платно.
Въпреки сериозността на произшествието Дафовска се е разминала с леки наранявания.
По-рано президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев също потвърди, че състоянието ѝ е стабилно.
Огромно облекчение след тревожната новина
Информацията за катастрофата предизвика сериозно притеснение сред спортната общественост и почитателите на олимпийската шампионка.
Краткото лично съобщение на Дафовска обаче сложи край на най-тежките опасения.
Тя вече е в родното Чепеларе и според публикуваната информация се възстановява след преживяното.
Екатерина Дафовска остава единствената българска олимпийска шампионка в зимните спортове.
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