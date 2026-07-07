Първи думи на Катя Дафовска след истинския кошмар

Олимпийската шампионка Екатерина Дафовска успокои своите близки, приятели и почитатели след тежката катастрофа, която претърпя на автомагистрала „Тракия“.

Часове след инцидента легендата на българския биатлон публикува кратко съобщение във Facebook, с което даде най-важната новина – състоянието ѝ е добро.

„Добре съм, бъдете здрави!“, написа Екатерина Дафовска.

Думите ѝ предизвикаха вълна от реакции и пожелания за здраве след тревожната информация за катастрофата.

От Чепеларе също успокоиха всички за състоянието ѝ

Малко по-късно от официалната страница на хотела на Екатерина Дафовска в Чепеларе също съобщиха, че олимпийската шампионка е добре и се е прибрала в родния си град.

„Скъпи приятели, гости и последователи! Нашата Катя е добре! Благодарни сме, че се прибра жива и здрава в родното Чепеларе. Благодарни сме, че се е разминала с леки драскотини! Тя е нашият шампион!“, гласи публикацията.

Новината донесе огромно облекчение сред почитателите на една от най-обичаните личности в българския спорт.

Дафовска се размина с леки наранявания

Както вече стана известно, Екатерина Дафовска претърпя катастрофа на автомагистрала „Тракия“, докато пътувала от Бургас към София.

Инцидентът е станал около 280-ия километър на магистралата.

Автомобилът, в който се е намирала олимпийската шампионка, се е преобърнал на пътното платно.

Въпреки сериозността на произшествието Дафовска се е разминала с леки наранявания.

По-рано президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев също потвърди, че състоянието ѝ е стабилно.

Огромно облекчение след тревожната новина

Информацията за катастрофата предизвика сериозно притеснение сред спортната общественост и почитателите на олимпийската шампионка.

Краткото лично съобщение на Дафовска обаче сложи край на най-тежките опасения.

Тя вече е в родното Чепеларе и според публикуваната информация се възстановява след преживяното.

Екатерина Дафовска остава единствената българска олимпийска шампионка в зимните спортове.

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