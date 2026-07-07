Белгия разби американската мечта. САЩ изпусна исторически шанс

Белгия разби САЩ с 4:1 в осминафинален сблъсък от Световното първенство по футбол и прати домакините извън турнира в собствената им нощ в Сиатъл. Шарл Де Кетеларе вкара два пъти през първото полувреме, Ханс Ванакен добави трети гол след почивката, а Ромелу Лукаку оформи разгрома в добавеното време. Малик Тилман върна надеждата на американците за кратко, но белгийците отговориха почти веднага и не позволиха мачът да се превърне в емоционален бунт на домакините.

На 10 юли Белгия излиза срещу европейския шампион Испания, който по-рано елиминира Португалия.

Нощта, в която САЩ спря да мечтае

За американците залогът беше огромен - първи четвъртфинал на световно първенство от 2002 година насам и шанс футболът в страната да получи своята най-силна лятна експлозия. Вместо това Сиатъл видя студена, опитна и безмилостна Белгия, която удари рано, понесе изравняването и после смачка всяка надежда. Отпадането на САЩ означава и край за всички домакини на Мондиал 2026 - Канада, Мексико и американският тим вече са извън надпреварата.

Мачът започна като предупреждение. Още след 45 секунди Тимоти Кастан стреля от дистанция и принуди Мат Фрийз да избива в корнер. Това не беше случаен сигнал, а първият удар по нервите на домакините.

Де Кетеларе запали белгийската буря

В 9-ата минута Белгия вече водеше. Николас Раскин проби в атака, американската защита закъсня, а Шарл Де Кетеларе прати топката във вратата за 1:0. "Червените дяволи" поеха контрола, но скоро получиха тежък удар - Амаду Онана напусна заради контузия на коляното.

САЩ се вкопчи в мача в 31-ата минута. Малик Тилман изпълни пряк свободен удар и върна резултата до 1:1, а трибуните отново повярваха, че вечерта може да стане историческа. Само две минути по-късно Белгия отне този въздух - Де Кетеларе се извиси над защитниците, засече центриране на Леандро Тросар и отблизо вкара за 2:1.

Балогун остана на терена, но не промени съдбата

Двубоят дойде на фона на скандала около отмененото наказание на Фоларин Балогун. Американският национал започна като титуляр и остана на терена почти до края, но присъствието му не даде нужния взрив на домакините. Белгия не позволи напрежението около случая да я извади от ритъм и отговори по най-силния начин - с голове.

Маурисио Почетино потърси промяна още преди второто полувреме и пусна Джовани Рейна вместо Сержиньо Дест. Ходът обаче не събуди американския състав. Белгия изглеждаше по-спокойна, по-остра и по-точна в моментите, в които мачът се решава.

Грешката, която отвори пропастта

В 57-ата минута всичко тръгна към край за САЩ. Фрийз не успя да се справи след акция на Де Кетеларе, а Ханс Ванакен насочи топката в мрежата за 3:1. Това вече не беше просто преднина, а психологическа стена пред американците.

С два гола аванс Белгия започна да управлява последния половин час със студена увереност. Домакините търсеха пролука, но всяка атака губеше сила още преди да стигне до истинска опасност. "Червените дяволи" не бързаха, не се паникьосаха и не дадоха на Сиатъл нова искра.

Лукаку сложи тежката точка

В третата минута на добавеното време Ромелу Лукаку получи от Ванакен и оформи крайното 4:1. Това беше голът, който превърна победата в разгром и окончателно затвори американската страница на турнира. Белгия продължава към топ 8 с убедителен успех и със седма поредна победа срещу САЩ.

Сега пред "червените дяволи" стои Испания - съперник от съвсем друга категория и мач, който вече мирише на финал преди финала. Белгия влиза в него с мощна атака, но и с тревога около състоянието на Онана. Испания носи своята техническа класа, а белгийците - усещането, че този отбор още има какво да каже на най-голямата сцена.

Тази вечер в Сиатъл футболът беше безмилостен към домакините. САЩ имаше енергия, публика и огромен исторически шанс, но Белгия имаше хладна глава и убийствена ефективност. Такива мачове не се печелят само с мечта - печелят се с точност в моментите, когато цял стадион чака да сгрешиш.

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