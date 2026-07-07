Мерино разплака Португалия! Испания оцеля и тръгна към нова битка

Испания пречупи Португалия с 1:0 в огромна иберийска драма на осминафиналите на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Мачът в Арлингтън, Тексас, вървеше към продължения, когато Микел Мерино се измъкна сам срещу Диого Коща и заби гола на вечерта в първата минута на добавеното време.

Така испанците продължават към четвъртфиналите, където на 10 юли ще срещнат победителя от мача между САЩ и Белгия. Португалия напуска турнира по най-болезнения начин - след силни минути, много характер и един последен пропуск, който остави Бернардо Силва на сантиметри от спасението.

Голът, който разтърси нощта

Решаващият удар дойде в 91-ата минута. Феран Торес изведе Микел Мерино сам срещу вратаря, а футболистът на Арсенал стреля плътно и прати топката в мрежата. Испанската скамейка избухна, португалците рухнаха, а двубоят изведнъж се превърна от нервна шахматна битка в сцена на чист футболен шок.

Преди това Испания можеше да поведе още в началото. В 3-ата минута Микел Оярсабал стреля опасно, но Диого Коща спаси. Малко по-късно Дани Олмо изведе Оярсабал сам срещу вратаря, но нападателят пропусна шанс, който можеше да обърне целия мач още преди Португалия да поеме въздух.

Коща държа Португалия жива

Португалия не се прибра да чака съдбата. Жоао Кансело стреля над гредата, а Кристиано Роналдо опита удар от малък ъгъл, но Унай Симон изби в корнер. В 16-ата минута Коща показа огромна класа - първо спря техничен удар на Ламин Ямал, после отрази и добавката на Алекс Баена.

Испанският натиск продължи, но Португалия също удряше опасно. Роналдо отправи атрактивен изстрел в 37-ата минута, а Симон улови топката във въздуха. Най-големият португалски шанс преди почивката дойде, когато далечен удар на Нуно Мендеш срещна напречната греда след отклоняване с глава от Педро Поро.

Раната след почивката

Втората част започна тежко за Португалия. Нуно Мендеш получи контузия при опит да пресече противников пас и Нелсон Семедо влезе принудително на негово място. Испания започна да стиска обръча, но не намираше чистия удар.

В 59-ата минута Роналдо игра с топката в наказателното поле, но тя стигна право в Унай Симон. Испания отговори с опит на Педри, който доведе само до корнер. В 73-тата минута Ямал не затрудни Коща от пряк свободен удар, а три минути по-късно Бруно Фернандеш стреля от воле, но не намери целта.

Последният вик на Португалия

В 80-ата минута испанците поискаха дузпа за игра с ръка на Ренато Вейга, но съдията не посочи бялата точка. Напрежението вече беше огромно, а всяко докосване носеше усещане за присъда. И точно тогава Испания намери своя миг - не с дълга обсада, а с една хладна атака, завършена без трепване от Мерино.

Португалия имаше още един последен дъх. Бернардо Силва се извиси в добавеното време и стреля с глава, но топката мина на сантиметри от напречната греда. Това беше моментът, в който надеждата изгасна - толкова близо, че болеше още повече.

Нощ, която остава

Този мач беше от онези вечери, в които футболът не пита кой страда повече, а кой издържа до последната секунда. Португалия имаше вратар, греда, характер и Роналдо, но Испания имаше търпение и човек за точния момент. Затова "Ла Фурия" продължава, а португалците остават с най-жестокия вид загуба - онази, която идва точно когато вече чакаш още един шанс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com