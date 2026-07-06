Важно от Веласкес преди Борац. Мълчи по ключова тема

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде официална пресконференция преди утрешното гостуване на Борац Баня Лука от първия предварителен кръг на Шампионска лига. Специалистът отказа да коментира дали при Левски ще пристигнат още нови попълнения. До момента сините се подсилиха Давид Кусо, Рейналдо, Адриан Райчев, Мехди Мубарик, Сержиньо и Алекс Сентейес.

Той очаква тежък сблъсък и подчерта, че отборът му трябва да подходи с уважение към съперника.

„Очаквам труден мач срещу съперник, който ще ни затрудни. Това е шампионът на своята страна. Мислим единствено за утрешния двубой. Подхождаме към него с голямо желание и амбиция, но трябва да покажем уважение и да останем скромни“, заяви Веласкес.

Той коментира и адаптацията на новите попълнения в състава.

„Доволни сме от начина, по който новите се адаптират както на терена, така и извън него. Всеки процес изисква време, но сме доволни от тяхното развитие“, каза наставникът.

Испанецът отказа да говори за евентуални нови трансфери, като подчерта, че цялото внимание е насочено към предстоящия двубой.

„Нито секунда няма да загубя време, за да мисля кой би се присъединил към нас. Има доста прилики между нас и утрешния ни съперник. И двата отбора запазиха основните си футболисти от миналия сезон. Борац съхрани голяма част от състава си, а освен това ще бъде домакин. Ние обаче трябва да подходим сериозно, да сме здраво стъпили на земята и да си припомним, че силите са изравнени. Футболът е тук и сега, а ние трябва да покажем зрялост. Винаги трябва да сме скромни. Това не означава, че не трябва да имаме амбиция“, подчерта Веласкес.

В заключение треньорът коментира физическото състояние на част от играчите след лятната подготовка.

„Имаме футболисти, които не проведоха пълноценна подготовка, но днес отборите се готвят по различен начин. За мен най-важното е, че играчите демонстрират добро отношение и високо ниво на професионализъм“, завърши Веласкес.

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