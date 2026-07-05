Левски се размина с топ трансфер

Шампионът на Израел Апоел Беер Шева иска по-висока цена за звездата си Кингс Кангва от офертата на Левски, която е за повече от 2 млн. долара (над 1,75 млн. евро).

Местният сайт Sport5 съобщава, че Алона Баркат – собственичката на клуба от пустинята Негев, е поставила цена от 3 млн. евро за 27-годишния замбийски национал. Кангва вече се е присъединил към подготвителния лагер на Апоел в Полша и тренира наравно с останалите играчи.

“Апоел Беер Шева продължава тренировъчния си лагер в Полша, а тази нощ към отбора се присъедини новото попълнение Жоао Виктор.

Бразилецът няма да вземе участие в днешния мач срещу Омония Никозия, но се очаква Кингс Кангва да бъде включен, след като тренира с отбора още от четвъртък.

Както е известно, Левски София проявява интерес към звездата на отбора от Беер Шева и е изпратил оферта на стойност над 2 млн. долара. Въпреки това, от гледна точка на Беер Шева, предложението не е достатъчно добро, като Алона Баркат вероятно настоява за цена от поне 3 млн. евро.

Поради това в клуба в момента разчитат на Кангва за квалификациите в Шампионската лига, където шампионът ще срещне победителя от двойката Гьор или Викингур. Междувременно в клуба продължават да търсят ляв защитник и чуждестранен централен бранител, които да подсилят състава на Ран Кожух за сезон 2026/2027.”, пише изданието, цитирано от „Тема Спорт“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com