Милиардерски десант на „Анфийлд“! Джеф Безос наля £1,6 милиарда

Световният финансов титан и основател на „Амазон“ Джеф Безос официално навлезе във футбола с гръм и трясък, инвестирайки в английския колос Ливърпул. Мегасделката беше потвърдена от настоящите собственици на мърсисайдци Fenway Sports Group (FSG). Инвестиционната група „1892 Холдингс“, в която Безос е водещо лице, изненада всички, като придоби близо 38-40% от акциите на клуба – дял, който се оказа значително по-голям от първоначално очакваните 30%.

Астрономическа сума и историческа оценка

Консорциумът, подкрепен от Безос, налива внушителните 1,65 милиарда паунда директно в касата, което оценява общата стойност на Ливърпул на зашеметяващите над 5,5 милиарда лири (над 7 милиарда долара). Това е една от най-скъпите и мащабни сделки в историята на световния спорт. За сравнение, когато американците от FSG купиха закъсалия финансово клуб през 2010 г., те платиха за него едва 300 милиона лири. Сега те прибират сума, която е пет пъти по-голяма само за малцинствен пакет.

Кои са новите господари в сянка?

Групата купувачи е кръстена на годината на основаване на Ливърпул – „1892 Холдингс“. Тя се ръководи от британско-индийския милионер Амит Бхатия (зет на стоманения магнат Лакшми Митал), който става вицепредседател на клуба. Заедно с него и Джеф Безос (чрез фонда си K5 Sports) в консорциума влиза и съоснователят на Facebook Едуардо Саверин. Въпреки че третият най-богат човек в света няма да има оперативна роля в борда на директорите, неговият партньор от K5 Брайън Баум заема ръководно място.

Планът за пълно изкупуване

Макар в момента американците от FSG да запазват мажоритарната собственост и ежедневното управление, договорът съдържа бомбастична клауза. Консорциумът на Безос има официална опция да откупи напълно контролния пакет акции и да стане абсолютен собственик на Ливърпул през следващите 12 месеца. Според източници от Острова, трансакцията няма да повлияе моментално на бюджета за трансфери, но гарантира на мърсисайдци невиждана финансова мощ в дългосрочен план.