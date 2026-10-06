Още едно наше момче във Формула 4

Българският картинг пилот Александър Ванчев ще дебютира този уикенд в британската Формула 4 в последния кръг от сезона на пистата „Брандс Хеч“.

Алекс живее и се състезава в Маями, като постигна изключително сериозни успехи в американския картинг - през 2025 той взе титлите в четири важни шампионата: SKUSA Winter Series, ROK Cup USA Florida Winter Tour, US Pro Kart Series и SKUSA Pro Tour.

Ванчев ще се състезава за Chris Dittmann Racing - тимът, за който се състезава и звездата от F1 Academy Алба Ларсен. Тимът заема 6-ото място в отборното класиране и записа първата си победа за сезона в предишния кръг на „Силвърстоун“.

Преди Ванчев в британската Формула 4 участваха Георги Димитров, който записа първите си победи там през 2022 и Любослав Руйков, който тази година дебютира в петия кръг от сезона на „Зандвоорт“ и записа един подиум при дебютантите.