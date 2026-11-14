Български триумф в Скопие! Още четири европейски титли за кикбоксьорите ни

Българските кикбоксьори продължават да покоряват европейския връх в Скопие. Националите добавиха още четири златни и два сребърни медала към актива си от първенството за мъже и жени в Република Северна Македония. Още двама наши състезатели си осигуриха място във финалите на стил К1.

Голямата звезда на поредния състезателен ден отново бе Калина Бояджиева. Представителката на клуб „Масару“ спечели втора европейска титла в Скопие, след като триумфира в категория над 70 кг в стил лайт контакт. На финала тя се наложи категорично над словенката Сташа Липник. Преди това Бояджиева грабна златото и в същата категория на стил пойнт файтинг.

СЕНЗАЦИЯТА НА ТУРНИРА

Една от най-впечатляващите победи записа Анелия Тодорова от клуб „Стар Тийм“. Тя стана европейска шампионка в категория до 50 кг на стил лайт контакт, след като във финала надви опитната словенка Тира Барада. Съперничката ѝ години наред бе сред непобедените на големите първенства, но този път българката сложи край на серията ѝ.

Третото злато за деня донесе Катрин Гемкова от клуб „Хоук“. Тя спечели европейската титла в категория до 65 кг на стил кик лайт, след като съперничката ѝ във финала – Паола Матич от Хърватия, не излезе на татамито.

С убедителна победа се поздрави и Христина Андонова от клуб „Масару“. Тя стана шампионка в категория до 65 кг на стил пойнт файтинг, след като надделя над германката Андония Ландек.

ДРАМА ВЪВ ФИНАЛИТЕ

Мартин П. Димитров от клуб „Хоук“ бе на крачка от европейската титла в категория до 94 кг на стил кик лайт. Българинът водеше срещу хърватина Еман Пездерович, но силно кръвотечение от носа му наложи прекратяване на двубоя. Така Димитров остана със сребърното отличие.

Втори сребърен медал за България спечели Александра Георгиева от клуб „Стар Тийм“. В категория до 60 кг на стил пойнт файтинг тя отстъпи в оспорван финал пред италианката Франческа Чечи.

ОЩЕ ДВАМА ЗА ЗЛАТОТО В К1

Българското участие във финалите продължава и в стил К1. След Али Юзеир още двама национали си осигуриха битка за европейската титла.

Диян Димитров стигна до финала в категория до 67 кг след нокаут срещу германеца Лукаш Шелавски. За златото той ще се изправи срещу чеха Лукас Худлер.

При 71-килограмовите Атанас Атанасов надви хърватина Андрей Кедвешн и също ще спори за европейската корона. Негов съперник във финала ще бъде турчинът Фуркан Арда.

До момента България има общо 22 отличия от първенството в Скопие – 6 златни, 5 сребърни и 11 бронзови медала.