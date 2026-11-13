Русия с шокиращи условия за мир! Разкриха сензационен план за Европа

Русия е представила на неофициалните преговори в Абу Даби мащабен план за пренареждане на европейската сигурност, който предвижда Финландия да напусне НАТО, а Алиансът да се откаже от военни бази в трите балтийски държави. Това съобщи германският вестник „Билд“, позовавайки се на източници, запознати с разговорите.

Според изданието условията на Москва далеч надхвърлят бъдещето на Украйна и засягат сигурността на голяма част от Европа. Кремъл обаче категорично отрече да е поставял искане за излизането на Финландия от НАТО.

Финландия вън от НАТО, Прибалтика без военни бази

Според „Билд“ руските представители са представили идея за нов европейски ред за сигурност по време на неофициалните разговори в Обединените арабски емирства. Предложенията са били доведени до знанието и на европейски представители, участвали в дипломатическите контакти около преговорите.

Едно от най-радикалните условия предвижда Финландия да се върне към статута си отпреди присъединяването към НАТО през април 2023 г. Москва е поискала също Алиансът да не разполага военни бази в Естония, Латвия и Литва, твърди германското издание.

Руският план засяга и бъдещето на Украйна. Според публикацията Москва настоява да запази всички окупирани територии и да получи контрол над цялата Донецка и Луганска област, включително районите, които все още се намират под украинско управление.

Предвижда се още Украйна да се откаже от членство в НАТО и да приеме постоянен необвързан статут. В същото време евентуалното й присъединяване към Европейския съюз не се изключва.

Одеса без военни кораби, Молдова става федерация

Сред останалите предложения, описани от „Билд“, е демилитаризацията на украинските пристанища Одеса и Николаев, така че те да не могат да бъдат използвани като военноморски бази. Предвиждат се и специални договорености за свободата на корабоплаването в Черно и Балтийско море.

Руският проект засяга и Молдова, която според него трябва да се преобразува във федерация, включваща Приднестровието и Гагаузия. При евентуално присъединяване на страната към ЕС двата региона трябва да получат възможност да организират референдуми за независимост.

В замяна Москва предлага да изтегли ядрените си оръжия от Беларус, да се откаже от разполагането на ракети със среден обсег на нейна територия и да прекрати военното си присъствие в Приднестровието.

Германското издание уточнява, че това е само един от вариантите, които се обсъждат по неофициалните дипломатически канали. Няколко руски посреднически групи участват паралелно в разговорите, като остава неизвестно дали конкретният проект е одобрен от президента Владимир Путин.

Кремъл отрече

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков категорично отхвърли информацията, че Москва е настоявала Финландия да напусне НАТО.

„Не ми е известно такова нещо. Не, не са били поставяни подобни искания. Със сигурност изобщо не е ставало дума за това“, заяви Песков пред журналисти, цитиран от Интерфакс.

Отричането последва разпространяването на германската публикация, която беше цитирана и от международни агенции, включително Анадолската агенция. До момента няма независимо потвърждение, че всички описани условия представляват официална руска позиция.

Разкритията се появиха непосредствено след преговорите в Абу Даби на 10 и 11 ноември и последвалите срещи на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с Владимир Путин в Москва и Володимир Зеленски в Дъблин. Междувременно европейските лидери настояват бъдещите договорености да не бъдат вземани без участието на държавите, чиято сигурност ще засегнат.