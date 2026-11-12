Руският президент Владимир Путин предупреди, че разполагането на чуждестранни войски в Украйна е неприемливо за Москва и те ще бъдат разглеждани като легитимна цел за руската армия. Той направи изявлението по време на среща в Кремъл със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Двамата американски представители пристигнаха в Москва от Абу Даби, където се проведоха тристранни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати за намиране на решение на конфликта.

Разговорите в Кремъл засегнаха няколко ключови въпроса – бъдещето на мирния процес, териториалните спорове, гаранциите за сигурност, възможното участие на европейски държави и организирането на хуманитарна мисия в Източна Украйна.

В началото на срещата руският държавен глада изрази благодарност

към американския президент за усилията му да възстанови преките контакти между Москва и Киев.

„Искам преди всичко да ви благодаря и да предам благодарността си на президента Тръмп за улесняването на контактите ни с украинската страна“, заяви Путин.

От своя страна Стив Уиткоф изрази задоволство от възобновяването на тристранния формат.

„Това е много важна среща за нас днес и аз съм много доволен, че сме готови да обявим, че възобновихме работата в тристранния формат“, посочи американският пратеник.

Уиткоф определи разговорите в Абу Даби като конструктивни и подчерта активното участие на представителите на Русия и Украйна.

„Забелязахме, че представители и на двете страни – Русия и Украйна – бяха активно ангажирани и екипите работеха активно помежду си“, допълни той.

Русия иска пет дни, за да разминира територията около Константиновка.

„Ако Киев смята, че контролира града, нека сам си гарантира сигурността“, заяви Путин.

Най-категоричната позиция на руския президент по време на срещата беше свързана с възможното разполагане на чуждестранни военни контингенти на украинска територия.

Путин предупреди, че подобно присъствие би представлявало пряка заплаха за националната сигурност на Русия.

Според него, ако европейски войски бъдат изпратени в Украйна, съществува опасност военните действия да бъдат възобновени дори след постигането на мирно споразумение.

Руският президент подчерта, че чуждестранните военни формирования ще бъдат смятани от Москва за легитимни военни цели.

Въпреки острото предупреждение Путин изрази надежда, че евентуалното мирно споразумение ще бъде трайно и няма да доведе до ново изостряне на конфликта.