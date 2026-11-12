Нова кървава атака в Русия. Руски полковник загина при взрив

Руски военнослужещ загина при експлозия на автомобил в Санкт Петербург. Колата избухнала в движение в Пушкински район на града, а водачът е починал на място. Местни медии съобщават, че жертвата е полковник от руската армия, но военният му чин все още не е потвърден официално. Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за убийство, предадоха Франс прес и ТАСС.

Взривът избухнал при излизане от двора

Инцидентът е станал сутринта на 12 ноември в района на Шушари, на Колпинското шосе в южната част на Санкт Петербург. Според местното издание „Фонтанка“ военнослужещият излязъл от дома си, качил се в автомобила и потеглил. Малко след това последвала мощна експлозия, която разрушила превозното средство.

По информация на руския канал Baza взривно устройство е било поставено под автомобила. Тази версия все още не е потвърдена от разследващите. Следователи, криминалисти и полицейски служители извършват огледи на мястото, а движението в района е ограничено.

От Следствения комитет съобщиха, че се назначават необходимите експертизи, които трябва да установят точната причина за експлозията и обстоятелствата около смъртта на военнослужещия. Първоначално ТАСС съобщи, че няма данни за други пострадали, въпреки че някои местни издания разпространиха информация за ранен близък на загиналия.

Втори подобен случай в същия район

Любопитна подробност е, че експлозията е станала на около половин километър от мястото, където в края на август при подобни обстоятелства загина друг руски военнослужещ. Тогава взривно устройство избухна в автомобил в движение, убивайки офицер от руските въоръжени сили. Съпругата му, която пътувала с него, получи тежки наранявания.

От началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. на руска територия бяха извършени няколко убийства и опити за убийства на високопоставени военни и обществени личности, подкрепящи военните действия. Част от тези нападения бяха приписани на украинските специални служби, а за други Киев пое отговорност.

Сред жертвите на подобни атаки има руски генерали и представители на назначените от Москва администрации в окупираните украински територии. Разследването на днешния взрив в Санкт Петербург продължава, като засега руските власти не са обявили заподозрени или мотив за убийството.