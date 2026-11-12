Пратениците на Тръмп кацнаха в Москва. Предстои ключова среща

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, пристигнаха в Москва за нов кръг от преговори за прекратяване на войната в Украйна. Самолетът им, пристигащ от Абу Даби, кацна на летище Внуково, съобщи ТАСС.

Двамата ще се срещнат днес с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят резултатите от приключилите вчера тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна. След Москва американските представители се отправят към Дъблин, където се очаква да разговарят с Володимир Зеленски.

Какво ще обсъждат с Путин

Преди срещата в Кремъл Уиткоф и Къшнър ще проведат разговори с Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, предаде Ройтерс. Дипломатическият съветник на Путин Юрий Ушаков потвърди, че разговорите с руския държавен глава са предвидени за първата половина на деня.

Пред руския вестник „Комерсант“ Ушаков коментира очакваните американски предложения с думите: „Все още не знаем резултатите от преговорите в Абу Даби. Но нещо носят.“ Къшнър от своя страна заяви, че Вашингтон вижда възможности за напредък по някои от спорните въпроси. Сред тях са бъдещите гаранции за сигурността на Украйна, териториалните разногласия и условията за прекратяване на бойните действия.

След Абу Даби има напредък, но остават разногласия

Двудневните преговори в Обединените арабски емирства приключиха в сряда, като американските посредници отчетоха положително развитие по въпросите за следвоенната сигурност. Русия и Украйна постигнаха принципна договореност за мащабна размяна на военнопленници, чиито конкретни параметри предстои да бъдат уточнени. Според Ройтерс обаче териториалният спор продължава да бъде основната пречка пред мирното споразумение.

Киев настоява първо да бъдат прекратени бойните действия и да получи надеждни гаранции срещу ново руско нападение. Москва поставя като условие предварителното уреждане на ключовите политически и териториални въпроси. Американските представители обсъждат и възможността европейските държави да бъдат включени по-активно в бъдещите преговори.

Нова среща със Зеленски в Дъблин

След разговорите с Путин двамата пратеници на Тръмп планират да отпътуват за Ирландия. В Дъблин днес се провежда деветата среща на Европейската политическа общност, която събира близо 50 европейски лидери. Сред участниците е и украинският президент Володимир Зеленски.

Къшнър обяви, че след посещението в Москва американската делегация ще запознае Зеленски с резултатите от разговорите с Путин и ще продължи обсъждането на предложенията, разработени в Абу Даби. В ирландската столица украинският президент ще има и други дипломатически контакти, включително с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Очаква се основните теми да бъдат гаранциите за сигурност, бъдещата европейска роля в мирния процес и възможностите за следващ кръг от преговори.