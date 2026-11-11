Ердоган отправи тежко предупреждение към света за бъдещето на Земята

„Нямаме друго небе, друга земя, други морета, океани и гори. Човечеството има само един общ дом и трябва да го опазим“. С това предупреждение турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри срещата на върха на световните лидери в рамките на климатичната конференция COP31 в Анталия. В речта си той отправи остри послания за състоянието на планетата, международната отговорност и разрушенията в Газа, които определи не само като геноцид, но и като „екоцид“.

На форума присъстваха генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва, австралийският премиер Антъни Албанезе и други държавни и правителствени ръководители.

„Днес човечеството преживява може би една от най-дълбоките екзистенциални кризи в историята си. Изправени сме пред глобалното затопляне, унищожаването на биологичното разнообразие, изчерпването на природните ресурси, заплахите за продоволствената сигурност и опустошителните климатични явления“, заяви Ердоган.

Той подчерта, че последиците от екологичните разрушения не познават граници и засягат както Средиземноморието, така и Африка, Азия и малките островни държави в Тихия океан.

Турският президент използва форума и за остра критика към международната общност заради ситуацията в Газа. По думите му войните и въоръжените конфликти нанасят тежки поражения не само на хората, но и на природата.

„В Газа имаше не само геноцид, но и екоцид“, заяви Ердоган. Той посочи, че са унищожени вековни маслинови дървета, замърсени са почвите и водите, а цели градове са превърнати в руини.

Турският лидер обърна внимание и на тежкото положение на палестинското население след проливните дъждове и наводненията. Десетки хиляди палатки и временни убежища са потънали във вода, а стотици хиляди хора, сред които и деца, са оставени без надежден подслон в зимните условия.

„Искаме да изпратим контейнери за подслон, но не ни позволяват. Нима тези хора не са човешки същества? Нима не заслужават дори един контейнер?“, попита президентът на Турция.

В Анталия Ердоган представи и амбициите на страната си за екологична трансформация. През следващите 10 години Турция цели да увеличи дела на използваната електроенергия с 50%, да намали наполовина нарастването на отпадъците и да разшири употребата на рециклирани материали в индустрията.

Като пример за постигнатото той посочи националната инициатива за нулеви отпадъци, започнала през 2017 г. под патронажа на съпругата му Емине Ердоган. По думите му делът на рециклирането в страната е нараснал от около 13% до близо 40% към края на 2025 г., а 90 милиона тона отпадъци са върнати в икономиката.

Ердоган призова развитите държави да поемат по-голяма отговорност за климатичните промени, тъй като исторически са допринесли най-много за изчерпването на глобалния въглероден бюджет. Според него най-бедните и уязвими страни трябва да получат по-лесен достъп до финансиране, технологии и инвестиции, за да се справят с последиците от климатичната криза.

„Вместо да размахваме юмруци срещу мрака, предпочетохме да запалим свещ“, заяви турският президент, обяснявайки подхода на страната си към председателството на COP31.

В заключение той призова световните лидери да спрат да поставят икономическите интереси над опазването на природата и да постигнат общо споразумение за отговорността на човека към планетата.

„Най-ценният дар, който можем да оставим на следващите поколения, е един по-чист, по-зелен и по-справедлив свят“, заяви Ердоган.