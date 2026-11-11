Шпионски скандал разтърси Русия и Полша. Варшава обвини Москва в провокация

Нов шпионски скандал избухна между Русия и Полша, след като Москва обяви, че е разбила агентурна мрежа на полските специални служби в стратегическата Калининградска област. Двама души са арестувани по обвинения в шпионаж, а на седем полски граждани е забранено да влизат в Русия.

Варшава реагира остро и определи съобщението като поредна руска провокация и дезинформация. Особено внимание предизвика фактът, че обвиненията бяха огласени на 11 ноември, когато Полша отбелязва националния си празник - Деня на независимостта.

Москва обяви, че е разбила полска шпионска мрежа

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че двамата задържани са работили за Службата за военно разузнаване на полското Министерство на националната отбрана и за полската Агенция за вътрешна сигурност. Според твърденията на руските служби те са събирали и предавали информация за военнослужещи, военни обекти и съоръжения на руското Министерство на отбраната. Интересували се също от социално-икономическото положение, миграционната и социалната политика в Калининградска област, съобщават Интерфакс, ТАСС и Ройтерс.

„Федералната служба за сигурност на Руската федерация разкри и пресече дейността на агентурна мрежа на специалните служби на Република Полша, действала в Калининградска област“, се посочва в официалното съобщение на ФСС.

Срещу двамата задържани са образувани наказателни дела по член 276 от руския Наказателен кодекс, който предвижда отговорност за шпионаж. Съдът е постановил те да останат под стража. Освен това седем полски и трима руски граждани са получили официални предупреждения заради предполагаеми контакти с полските разузнавателни служби, като на поляците е наложена дългосрочна забрана за влизане в Русия.

Варшава отвърна: Това е провокация и дезинформация

Реакцията на полските власти не закъсня. Говорителят на министъра, координиращ специалните служби, Яцек Добжински определи руските твърдения като провокация, избрала особено показателен момент за огласяването си.

„Като говорител на министъра, координиращ специалните служби, не коментирам материали, публикувани в интернет от руските служби“, заяви Добжински в социалната мрежа Х.

„В Деня на националната независимост ги възприемам особено като поредна провокация и дезинформация. Призовавам да не се разпространява враждебният разказ и да не се подкрепя руската пропаганда“, подчерта той, цитиран от полското издание Интерия.

Полското Министерство на външните работи също реагира. Говорителят Мачей Вевюр заяви, че Варшава проверява информацията за задържаните, и предупреди, че съобщенията на руските държавни органи трябва да бъдат приемани с повишено внимание.

„Русия има задължение, съществува двустранно споразумение и те трябва официално да ни информират за задържането на полски граждани, ако това е истина“, заяви Вевюр пред Интерия.

Калининград отново в центъра на напрежението

Калининградска област е руски ексклав на Балтийско море, разположен между Полша и Литва. Регионът има особено военно значение за Москва и граничи непосредствено с територията на НАТО и Европейския съюз. През последните години той многократно е бил в центъра на напрежението между Русия и западните държави.

Само преди дни полският премиер Доналд Туск съобщи, че властите са предотвратили възможна провокация по границата с Калининградска област. Тогава полските служби засилиха мерките за сигурност след разузнавателни предупреждения за евентуални диверсионни действия.

В началото на ноември Полша съобщи и за арести по разследване за предполагаеми доставки на военни компоненти за Русия и шпионаж в полза на руските специални служби. Междувременно ФСС твърди, че през 2026 г. вече са били анулирани визите на 14 полски граждани за предполагаемо подпомагане на полското разузнаване, а на други шестима е бил отказан достъп до Русия.