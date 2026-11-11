Извънредни мерки във Вашингтон. Министър се премести във военна база

Безпрецедентни мерки за сигурност са предприети около един от най-влиятелните министри в администрацията на Доналд Тръмп. Американският финансов министър Скот Бесънт е напуснал дома си във Вашингтон и се е преместил във военна база заради предполагаеми заплахи от Иран.

Решението е взето след разузнавателна информация, че подготовката на заговори срещу американски представители е достигнала напреднал етап. Преместването е потвърдено от Министерството на финансите на САЩ, съобщава ДПА, позовавайки се на Фокс нюз и „Ню Йорк таймс“.

Разузнаването предупредило за сериозна заплаха

Според Фокс нюз решението за преместването на Бесънт е взето след тревожни данни от американските служби за сигурност. Телевизията цитира неназован високопоставен служител, според когото предполагаемите ирански заплахи са преминали в напреднал етап. „Ню Йорк таймс“ обаче уточнява, че засега не е ясно колко непосредствена и сериозна е била конкретната опасност за финансовия министър.

Министерството на финансите потвърди пред двете медии, че Бесънт е преместен във военна база. От ведомството категорично заявиха, че министърът „няма да бъде възпрян от заплахите на иранския режим“. Той продължава да ръководи американската кампания за икономически натиск срещу Техеран, която включва санкции срещу банки, компании, физически лица и авиокомпании.

И други приближени на Тръмп са преместени

Бесънт не е единственият високопоставен представител на администрацията, за когото са предприети подобни мерки. Според „Ню Йорк таймс“ заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър и бившият министър на правосъдието Пам Бонди също са били принудени да сменят местоживеенето си по съображения за сигурност.

Скот Бесънт е сред основните фигури в икономическата политика на Доналд Тръмп спрямо Иран. Под негово ръководство Министерството на финансите разширява санкционния натиск срещу финансовите и търговските структури, които според Вашингтон подпомагат Техеран. Въпреки предприетите мерки за личната му сигурност американските власти заявяват, че политиката на икономически натиск ще продължи.