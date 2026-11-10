Дюнер за 1 евро отприщи невиждан хаос в Германия

Истински хаос избухна в германския град Дортмунд заради дюнер на цена от 1 евро. Промоцията по случай откриването на нова дюнерджийница привлече стотици желаещи, но евтиното изкушение бързо прерасна в масови безредици. Собственикът изгубил контрол над събралата се тълпа и се принудил да повика полиция.

Докато търговецът твърди, че пред обекта са се струпали близо 1000 души, според официалната информация на полицията те са били около 300. Частната охрана не успяла да овладее ситуацията и се наложило на място да бъдат изпратени около 100 полицаи с подкрепата на хеликоптер, пише ТРТ Хабер.

Замеряха униформените със скутери и столове

Напрежението бързо ескалирало. По време на полицейската намеса срещу служителите на реда полетели камъни, бутилки, пиратки, електрически скутери и столове, съобщи говорител на полицията.

Директорът на полицията в Дортмунд Тим Фромайер остро осъди нападенията. Той подчерта, че хората, които проявяват насилие срещу униформени, не са просто младежи, търсещи силни усещания, а извършители на престъпления.

По думите му част от присъстващите още от самото начало са имали намерение да нападнат полицията. Фромайер обърна внимание, че подобни прояви все по-често се наблюдават и по време на демонстрации.

След безредиците са задържани няколко души. У един от тях е открит газов пистолет. Срещу заподозрените са предприети действия за нарушаване на обществения ред, повреждане на имущество и обиди. Засега не е ясно дали ще бъде разследван и собственикът на заведението.

Вместо да изхвърли непродадената храна, той обявил, че ще дари останалите дюнери на местна организация, която помага на бездомни хора.

Любимата улична храна поскъпна двойно

Промоцията от 1 евро се оказа далеч от обичайните цени на една от най-популярните храни в Германия. В момента порция дюнер струва средно между 7,50 и 9 евро, докато до 2020 г. цената е била едва 3,50–4 евро.

Рязкото поскъпване се дължи основно на увеличените разходи за енергия и хранителни продукти. С над 1,3 милиарда консумирани дюнера годишно любимата улична храна на германците се превърна и в своеобразен измерител на инфлацията в страната.