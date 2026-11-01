Улична война във Франкфурт, нападнаха дори магазин за оръжие

Тежки безредици превърнаха центъра на германския финансов мегаполис Франкфурт в сцена на насилие, грабежи и сблъсъци с полицията. Участници в размириците разбиха витрините на няколко магазина, разграбиха стоки и нападнаха дори специализиран търговски обект за огнестрелно оръжие, съобщи ДПА.

Срещу полицаи и служители на спешните служби полетяха камъни, пиратки и коктейли „Молотов“, а няколко униформени бяха ранени. Насилието продължи дори след като полицията разпръсна младежка демонстрация, организирана с искания за по-добро образование, справяне с поскъпването на живота и повече социална справедливост.

Разбити витрини и грабежи в сърцето на Франкфурт

Безредиците избухнаха вчера в централната част на Франкфурт, като особено тежка беше обстановката около главната търговска улица „Цайл“. Районът, в който се намират множество магазини и търговски обекти, се превърна в едно от основните огнища на насилието.

Журналисти на ДПА, станали непосредствени свидетели на случващото се, съобщиха, че няколко души са нахлули с взлом в магазини и са откраднали спортни обувки и други стоки. Сред атакуваните обекти е имало и специализиран магазин за огнестрелно оръжие, но няма информация дали от него са били откраднати оръжия.

Полицията потвърди, че витрините на няколко търговски обекта са били разбити. В района беше разположен значителен полицейски контингент, но групи продължиха да извършват нападения и грабежи дори след официалното прекратяване на демонстрацията.

Коктейли „Молотов“ и пиратки срещу униформените

Особено тревожен беше мащабът на нападенията срещу силите на реда и спасителните екипи. Според полицията участници в безредиците са хвърляли коктейли „Молотов“ срещу служители на спешните служби, а срещу полицаите са били използвани камъни и пиратки.

Вътрешният министър на провинция Хесен Роман Позек съобщи, че няколко полицаи са пострадали при нападенията. Насилието наложи намесата на допълнителни полицейски сили, които се опитаха да възстановят реда в централните части на града.

Полицията използва водни оръдия и разпръсна демонстрацията след многократни атаки срещу униформените. Това обаче не сложи край на размириците, тъй като отделни групи продължиха да вилнеят по улиците и да нападат търговски обекти.

Протести обхванаха повече от 30 германски града

Ескалацията във Франкфурт стана на фона на мащабна вълна от младежки демонстрации в Германия. Протести се проведоха в повече от 30 града, като основните искания бяха свързани с подобряване на образованието, ограничаване на последствията от поскъпването на живота и постигане на по-голяма социална справедливост.

За разлика от случилото се във Франкфурт, повечето демонстрации в останалите германски градове преминаха мирно. Във финансовата столица на страната обаче многократните нападения срещу полицаи принудиха органите на реда да прекратят протеста, а след разпръсването му насилието продължи около търговската улица „Цайл“.