Крум Савов обяви истината за края на ТВ 7/8

Спортният журналист Крум Савов публикува загадъчно и емоционално послание в социалните мрежи броени часове след като Слави Трифонов обяви, че телевизия 7/8 спира работа след седем години съществуване. Думите на дългогодишния водещ веднага привлякоха вниманието, тъй като изглеждат като своеобразно сбогуване с медията.

„Всеки край е ново начало...“, написа Савов във фейсбук, без да дава допълнителни обяснения.

Посланието е публикувано върху красива картина със зелен пейзаж и синьо небе, а за музикален фон журналистът е избрал една от най-обичаните български песни – „Ако си дал“ на легендарния Емил Димитров, цитира Блиц

Макар да не споменава изрично Слави Трифонов или 7/8 ТВ, времето на публикацията едва ли е случайно. Тя се появява непосредствено след новината за закриването на телевизията, в която Савов работи през последните години.

Припомняме, че от 2020 година Крум Савов е сред най-разпознаваемите лица на 7/8 ТВ със своето предаване „Крум Савов Live“. В него той посреща популярни личности от спорта, политиката, културата и обществения живот, като често засяга и актуални теми, предизвикващи сериозен обществен интерес.

Новината за спирането на телевизията дойде лично от Слави Трифонов, който обяви решението си с пространна публикация във фейсбук.

Шоуменът посочи като основна причина трудностите пред финансовото оцеляване на медията. Той отправи тежки обвинения към двете големи частни национални телевизии, които според него са наложили картелни практики на рекламния пазар и не оставят реален шанс на по-малките играчи да се издържат самостоятелно.

„Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите“, написа Дългия, като завърши с обещанието, че отново ще се срещнат на бойното поле.

На този фон краткото послание на Крум Савов придобива още по-емоционален смисъл. Изборът на „Ако си дал“ допълнително подсилва усещането за равносметка след един дълъг професионален период.

Дали с думите „Всеки край е ново начало...“ журналистът загатва за предстояща промяна в кариерата си, засега не е ясно.

Крум Савов все още не е обявил дали ще продължи предаването си в друга телевизия, ще заложи на собствен проект или ще поеме в напълно различна посока.

Едно е сигурно – краят на 7/8 ТВ поставя началото на нов етап за добре познатите лица на медията. А многозначителната публикация на Савов оставя впечатлението, че той вече гледа към следващото предизвикателство.