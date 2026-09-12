Всичко за Крум Савов

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Крум Савов поема спорта в бТВ

Крум Савов поема спорта в бТВ

София. Крум Савов се присъединява към новинарския екип на бТВ и заема позицията Главен редактор „Спорт" в дирекция „Новини, актуални предавания и спор...

20 февруари | 14:53
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