Крум Савов призна за тежка драма с Мая

"В началото съвместният ни живот беше много бурен", признаха наскоро известният спортен журналист Крум Савов и съпругата му Мая.

Бившият кадър на Нова телевизия и красивата му половинка не скриват, че са минали през труден период на брака си, но решили да останат заедно и да постигнат компромис в името на децата си.

"Крещели сме си, събирали сме си багажа, потрошавали сме къщата си", описа бурните сцени между двамата Савов.

През лятото Крум и Мая се показаха заедно на плажа и предизвикаха бум в социалните мрежи.

Дамите аплодираха атлетичното тяло на тв водещия, а мачовците се възхитиха на визията на жена му и дори оприличиха блондинката на Бриджит Бардо в апогея на славата й.

