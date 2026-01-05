Гонят Мики Рурк от дома му, хора събират пари да го спасят

Мики Рурк се е обърнал към краудфъндинг, за да избегне изгонване от дома си в Лос Анджелис.

73-годишният актьор е одобрил страница в GoFundMe, която има за цел да плати предполагаема сметка за наем от „59 100 долара“, според статия от неделя, 4 януари, публикувана от The Hollywood Reporter. Страницата в GoFundMe е създадена от Лия Джоел-Джоунс от Бантам, Кънектикът, като „приятелката и член на управленския екип на Рурк“ е обяснила подробно намеренията си по време на интервю за изданието. „Мики преминава през много труден период в момента и е невероятно трогателно да видя колко много хора се грижат за него и искат да помогнат“, каза Джоел-Джоунс.

Според информация на "Los Angeles Times" миналия месец, актьорът е получил „тридневно предизвестие за изгонване“ на 18 декември 2025 г., след като е подписал договор за наем на имота през март миналата година за 5200 долара на месец. Изданието отбеляза, че наемът на Рурк по-късно е бил увеличен на 7000 долара на месец.

Според друг репортаж на "Fox News", публикуван в четвъртък, 1 януари, хазяинът на Рурк, Ерик Голди, е завел дело във Висшия съд на Лос Анджелис на 29 декември 2025 г., след като Рурк не е платил предполагаемата сметка за наем. Голди сега също така търси „обезщетение за щети и адвокатски хонорари“.

Към момента на публикуване на тази статия, страницата GoFundMe е събрала малко под 29 000 долара дарения от повече от 693 души.

„Мики Рурк навлезе в американското кино като стихия – суров, безстрашен и напълно оригинален. В края на 70-те и 80-те години на миналия век той не беше просто филмова звезда; той беше символ на нещо рядко: опасност, съчетана с уязвимост, издръжливост, съчетана със сърце. В разгара на успеха си той се отдръпна от Холивуд в търсене на истина и автентичност, избирайки риска пред комфорта", пише презокеанската преса. Последваха години на здравословни проблеми, финансово напрежение и тихата цена на това да бъде изоставен.

Рурк привлече вниманието на медиите миналата година заради противоречивото си поведение в Celebrity Big Brother UK, което доведе до разгорещена конфронтация със съквартиранта му Крис Хюз през април 2025 г. След размяната на реплики между двамата - и след като риалити шоуто публично осъди „обидните и заплашителни“ коментари на Рурк. Рурк беше изключен от риалити сериала.

