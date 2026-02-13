Започнаха снимките на новия филм с Мария Бакалова

В Северна Ирландия започнаха снимките на новия трилър "No Way Off" на режисьора Брайън Кели с участието на Мария Бакалова в главната роля, съобщава "Скрийн дейли", цитиран от БТА.

Действието се развива в коледната нощ и проследява историята на изтощената самотна майка Надя и нейното малко дете, които заспиват в автобуса на път към дома. Часове по-късно се събуждат и откриват, че са отвлечени от шофьора, носещ маска на Дядо Коледа. Докато автобусът се отправя към пустошта, пътуването се превръща в напрегната борба за оцеляване, която поставя на изпитание всичко, на което Надя е способна.

Компанията Altitude отговаря за международните продажби и ще представи проекта на купувачите по време на Европейския филмов пазар (EFM), който се провежда в рамките на "Берлинале" тази седмица (12-18 февруари).

Режисьорът Брайън Кели е познат на публиката с работата си по успешния сериал "Имението Даунтън". В актьорския състав участват още Дейвид Уилмот и Андрю Гауър. Според сайта IMDB, участва още Питър Мълан.

Сценарият е написан от Габи Хъл, а продуценти са Матю Джеймс Уилкинсън от британската Stigma Films и Джейми Харви. Лаура Ристър е изпълнителен продуцент чрез своята компания Esme Grace, която финансира проекта заедно с Head Gear Films, Northern Ireland Screen, OnSight и Altitude. Head Gear Films разработва проекта, а сред изпълнителните продуценти са Фил Хънт, Комптън Рос и Чарли Кембъл.

Снимките се провеждат на локации в Северна Ирландия, както и в новото виртуално продукционно съоръжение Studio Ulster в Белфаст. Лаура Ристър ще представлява правата за Северна Америка съвместно с Altitude.

През ноември миналата година Stigma Films на Уилкинсън беше включена в списъка Brit50 на "Скрийн дейли" за най-добрите независими продуцентски компании във Великобритания.

