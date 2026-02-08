София филм фест почита Вацлав Хавел

По повод 90-годишнината от рождението на Вацлав Хавел, една от най-ярките личности на европейския ХХ век, 30-ото юбилейно издание на София филм фест в партньорство с Чешкия център представя специална панорама с филми за живота, идеите и творческото наследство на драматурга, дисидента и държавника, превърнал се в символ на свободата и моралната отговорност.

Сред акцентите е знаковият документален филм „Гражданинът Хавел“ на Павел Кoутецки и Мирослав Янек, заснет в продължение на повече от десет години. Лентата проследява първите мандати на Хавел като президент на Чехия – период, белязан от политически компромиси, лични съмнения и сблъсъка между моралния идеал и реалната власт. Камерата улавя Хавел като човек в процес на постоянно колебание и авторефлексия – уязвим, ироничен, понякога уморен, но последователен в убеждението, че политиката трябва да се подчинява на етиката. „Животът по Вацлав Хавел“ на Андреа Седлачкова разглежда ивота му в по-широк исторически и културен контекст. От младежките години и първите му театрални успехи, през дисидентската дейност и годините на репресии, до ролята му на президент и международно признат интелектуалец. Филмът акцентира върху идеята за свободата като морална отговорност, която Хавел защитава както в текстовете си, така и в публичните си действия. Най-новият документален филм „Говори Хавел, чувате ли ме?“ на Петр Янчарек e изграден върху над 200 часа архивни видеозаписи, заснети в последните години от живота на интелектуалеца, изправен пред старостта, болестта, съмненията и неизбежните равносметки. Янчарек представя Хавел като „режисьор на собствения си живот“ – с чувство за самоирония и дълбока вярност към идеята, че действията трябва да бъдат в съзвучие със съвестта. Художествената част на панорамата включва екранизации по текстове на Хавел и филми, пряко свързани с неговата драматургия и светоглед.

„Аудиенция“ на емблематичния режисьор Иржи Менцел и сценариста Вацлав Хавел е екранизация на първата пиеса от т.нар. „Ванекови пиеси“, в която главният герой, дисидент писател, принуден да работи в пивоварна. Срещата му с майстора-пивовар прераства в абсурден диалог, колебаещ се между „приятелски разговор“ и разпит. „Аудиенция“ е класически пример за Хавеловия абсурд, в който смехът и тревогата съществуват едновременно. Режисурата на Иржи Менцел, един от най-близките творчески съмишленици на Хавел, превръща текста в силна кинематографична алегория за компромиса, натиска и моралния избор в тоталитарното общество.

„Просяшка опера“ по сценарий на Иржи Менцел и Вацлав Хавел, и режисирана от Иржи Менцел, е свободна адаптация по мотиви на класическата „Просяшка опера“ на Джон Гей, пречупена през политическата и естетическата чувствителност на Хавел. Светът на престъпните банди, корупцията и властовите йерархии се превръща в прозрачна алегория на обществото, в което моралът и законът са подменени. Единственият пълнометражен филм, режисиран лично от Вацлав Хавел, е екранизация на едноименната му пиеса „Оттегляне“. Историята за бивш държавник, отказващ да напусне служебната резиденция, се превръща в абсурдистична медитация върху края на властта, страха от забравата и невъзможността да се откажеш от ролята си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com