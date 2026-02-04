Най-сетне - излиза филма за Джако

Вижте възхода му! Преживейте гения му! Открийте легендата! Този април историята на една от най-великите, влиятелни и противоречиви фигури в света на популярната музика оживява на големия екран в амбициозната биографична драма "Майкъл". Продуцентът на "Бохемска рапсодия" Греъм Кинг и режисьорът на "Тренировъчен ден" Антоан Фукуа създават забележителен кино портрет на живота и наследството на Краля на попа – Майкъл Джексън.

Майкъл проследява пътя на Майкъл Джексън – от детството му и първите стъпки на сцената с The Jackson 5, през възхода му като солов артист, до изключителната световна слава, която го превръща в икона, но и в обект на безпрецедентен обществен и медиен натиск. Филмът разказва за сблъсъка между изключителния талант и личните битки зад публичния образ, както и за цената на успеха, платена далеч от прожекторите.

Новият трейлър на Майкъл повдига завесата към историята, очертавайки ключови моменти от нелекия личен и професионален път на Майкъл Джексън. Ставаме свидетели и на впечатляващото превъплъщение на Джаафар Джексън – племенник на Майкъл – чиято физическа прилика и сценично присъствие придават неподправена автентичност на образа. Очаква ни поглед от първия ред към Майкъл Джексън, какъвто не сме го виждали досега. Това е началото на неговата история.

Режисьор на Майкъл е Антоан Фукуа (Тренировъчен ден, Великият изравнител), по сценарий на трикратно номинирания за „Оскар“ Джон Логан (Гладиатор, Авиаторът). Продуценти са носителят на „Оскар“ Греъм Кинг (Бохемска рапсодия, От другата страна), Джон Бранка и Джон Маклейн. В ролите са Джафар Джексън, Ния Лонг, Лора Хариър, Джулиано Круе Валди, Майлс Телър, Колман Доминго и др.

Историята на Майкъл започва от 24 април само в кината и IMAX!

