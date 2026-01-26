Ето как се става звезда: тайната на Джеси Бъкли

Тя стана известна в шоуто за таланти на BBC „I'd Do Anything“ и е гореща фаворитка за наградата „Най-добра актриса“ на тазгодишните награди „Оскар“ .

Но въпреки че е била неотменна част от големия и малкия екран в продължение на две десетилетия, звездата от „Хамнет“ Джеси Бъкли със сигурност не е научила занаята си от гледането на телевизия.

36-годишната ирландска актриса, която е израснала в Киларни, графство Кери, е получила телевизор едва когато е била тийнейджърка.

И според семейството ѝ, детството без телевизор вкъщи е помогнало за развиването на таланта ѝ за музика и творчество.

Тя е свирила на ирландска арфа, кларинет и пиано като малка – майка ѝ Марина Касиди е била арфистка и учителка, а баща ѝ Том е бил музикант, поет и историк.

„Липсата на телевизия им позволи да експериментират творчески и да прекарват време сред природата като семейство“, казаха чичо ѝ Шон и съпругата му Карол Демпси пред „Сънди Таймс“. „Музиката наистина беше първата ѝ любов, много преди актьорството да я завладее.“

През 2008 г. Джеси Бъкли участва в шоуто „I'd Do Anything“, ръководено от Андрю Лойд Уебър, където се състезава срещу 11 други участнички, за да участва във възраждане на мюзикъла „Оливър!“, играейки ролята на Нанси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com