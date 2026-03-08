Кино хитове без пари в София, Пловдив и Варна

Три хитови заглавия от най-големите фестивали в Европа – Кан и Берлин, ще могат да гледат любителите на качественото кино в България. При това – с „вход свободен“. Премиерата на лентите са в рамките на първото издание на BEST OF THE FEST, което ще се състои от 20 до 22 март едновременно в три града – София, Пловдив и Варна, в кината на Cinema City.

Основател на фестивала е режисьорът и преподавател в НАТФИЗ Мартин Геновски, а организатор Mix Media Productions. Те полагат основите на форума с амбицията да се превърне в съвременен киноклуб, който среща зрителите с най-ярките заглавия от европейското кино и им дава възможност не само да ги изгледат, но и да ги обсъдят с български кино творци.

На 20 март от 19 часа едновременно в Cinema City в Пловдив, Варна и София (Paradise Center) ще бъде показан на голям екран „Джули мълчи“. Лентата беше представена на фестивала в Кан ’25 в рамките на Седмицата на критиците. Тя предизвика силен отзвук в света на киното и беше определена като едно от най-фините изследвания на темата за мълчанието.

На 21 март отново от 19 часа и на същите места ще бъде прожекцията и на друго вълнуващо и ярко кино заглавие – „Добрата сестра“. Неговата световна премиера беше на Berlinale ’25 и утвърди филма като едно от най-смелите морални изследвания на годината.

На 22 март със същия стартов час ще е премиерата и на третото заглавие в селекцията – „Сребърна мъгла“. Филмът е вдъхновен от личната история на актрисата Вики Найт, а премиерата му на Berlinale ’25 утвърди режисьора Саша Полак като един от най-ярките авторски гласове в европейското кино.

Зрителите в София ще могат да обсъдят лентите и да обменят мисли с д-р Боя Харизанова – сценарист и режисьор, създател на едни от най-гледаните български телевизионни сериали и дългогодишен преподавател в НАТФИЗ, както и с Бохос Топакбашиян – режисьор по монтажа, работил по десетки български и международни игрални филми и сериали.

Дискусията в Пловдив ще е с участието на д-р Теодора-Косара Попова, представител на новото поколение български режисьори, номинирана за престижните награди „Студентски Оскари“ и асистент в НАТФИЗ. Във Варна ценителите на качественото кино ще споделят преживяното и впечатлението си от филмите със самия основател на фестивала - Мартин Геновски. Доктор по киноизкуство, преподавател в НАТФИЗ, продуцент, сценарист и режисьор на игрални и документални филми, той е носител на български и международни филмови награди.

„Киното никога не е било само прожекция. То е повод за разговор, за среща и за общност. Точно това се опитваме да върнем – усещането за киноклуб. Иска ми се зрителите да усетят, че фестивалното кино не е далечна територия. То е просто друг начин да погледнем света - по-честен, по-неудобен и често по-човешки“, категоричен е Мартин Геновски. Той подчертава: „Тези филми обикалят най-големите фестивали в света, но истинският им живот започва, когато срещнат публиката. За мен е важно тази среща да се случи и тук."

В „Джули мълчи“ уважаван треньор в тенис академия е обвинен в злоупотреба. Всички очакват реакция, включително и от най-обещаващата му състезателка - Джули. Но тя избира да не говори. В „Добрата сестра“ Розе е изправена пред невъзможен избор. Нейният брат е обвинен в изнасилване. Обича го, но не е сигурна дали може да му вярва. „Сребърна мъгла“ е за 23-годишната медицинска сестра Франки, която носи неизлекувана травма от пожар в детството. Обсебена от нуждата да открие виновник, тя е неспособна да изгради истинска близост – докато не среща Флорънс.

Прожекциите са с „вход свободен“ до запълване на капацитета на залите, като достъпът се осъществява с билети с нулева стойност. Желаещите да станат част от това уникално по рода си пиршество за феновете на качественото кино могат да си вземат билети от касите на киното (до 6 билета на човек), онлайн през уеб-страницата на Cinema City, в деня на прожекцията, ако все още има свободни места.

