Кино хитове без пари в София, Пловдив и Варна
Филмите са от фестивалите в Берлин и Кан
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Филмите са от фестивалите в Берлин и Кан
Народно читалище „Миньор – 2005" в Перник започва декада на руския филм. Веднъж месечно за перничани безплатно ще бъдат показани едни от най-добрите л...
Община Стара Загора и Международният филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа" организират безплатни прожекции на наградените филми от м...
Един от най-престижните кино форуми у нас - "София Филм Фест", започва тази вечер в 18 ч. във Фестивалния и конгресен център във Варна. Прожектирани щ...
София. Филмите за освобождението на България от турско робство вече не са културни, а забравени събития. Според статистиката броят им е около петнадес...
Смолян. "Снежен филм фест" стартира днес в курорта Пампорово. До 22 февруари в зала "Перелик" на един от големите хотели ще бъдат прожектирани ленти з...
София. Днес е Международният ден на киното. Първата публична демонстрация на "движещи се фотографии" се състои на 28 декември 1895 г. в парижкото "Гра...