Климатикът може да топли икономично. Ето как да свалим сметката

С настъпването на есента климатикът може да се превърне в един от най-удобните и икономични начини за отопление на дома. Съвременните инверторни модели не работят като обикновена електрическа печка - те регулират мощността според нуждата и след достигането на желаната температура могат да я поддържат с относително нисък разход. При добра изолация, правилна настройка и редовна поддръжка системата може да осигурява комфорт в продължение на часове без постоянно включване и изключване. Именно начинът на използване до голяма степен определя и каква ще бъде сметката за ток, пише Boon-hu.

Най-добре работи при постоянна температура

Едно от основните предимства на инверторния климатик е способността му сам да намалява мощността, когато помещението вече е затоплено. Вместо компресорът да работи непрекъснато на максимум, системата започва да подава само толкова топлина, колкото е необходима за поддържане на зададената температура.

Затова при продължително използване често е по-разумно да се избере комфортна стойност и климатикът да бъде оставен да я поддържа. Така се избягват големите температурни колебания и необходимостта системата отново и отново да затопля изстинало помещение.

Разбира се, няма една универсална сметка за всички жилища. Разходът зависи от площта, изолацията, качеството на прозорците, външната температура, характеристиките на конкретния климатик и това колко топло искаме да бъде у дома.

21-22 градуса могат да бъдат напълно достатъчни

Температурната настройка е един от най-лесните начини за контрол върху разхода. Ако човек се чувства комфортно при 21-22 градуса, именно такава температура е разумно да зададе.

Няма смисъл климатикът да бъде настроен на 25-26 градуса с надеждата стаята да се стопли много по-бързо. Уредът няма да „разбере“, че трябва просто да достигне 22 градуса, а ще продължи да работи, докато преследва по-високата зададена стойност. Това означава повече консумирана електроенергия.

Колкото по-голяма е разликата между температурата навън и желаната температура вътре, толкова по-голямо количество топлина трябва да осигури системата. Затова дори няколко градуса могат да имат значение при дълга работа.

Добрата изолация е най-добрият помощник

Климатикът работи най-леко в жилище, което задържа произведената топлина. Добрата дограма и топлоизолацията позволяват на уреда след първоначалното затопляне да премине на ниска мощност и просто да компенсира малките топлинни загуби.

При лошо изолиран апартамент или къща ситуацията е различна. Топлината постоянно излиза през стените, прозорците и други слаби места, а климатикът трябва по-често да увеличава мощността си.

Затова два еднакви уреда в две жилища с еднаква площ могат да дадат съвсем различни месечни разходи.

И при студ климатикът може да продължи да топли

Съвременният климатик на практика представлява термопомпа въздух-въздух. Той не произвежда цялата топлина директно от електричество, а използва енергия от външния въздух и я прехвърля в помещението.

С падането на външните температури условията за работа стават по-трудни и ефективността постепенно се променя. Това обаче не означава автоматично, че при първия минус климатикът престава да бъде полезен.

Много съвременни модели са конструирани специално за отопление при отрицателни температури. Затова при покупка на климатик, който ще се използва като основен източник на топлина, е важно да се гледа работният му температурен диапазон и мощността при ниски външни температури, а не само номиналната мощност, изписана на етикета.

Размразяването не означава повреда

При студено и влажно време върху външното тяло може да се натрупва скреж. Тогава системата автоматично преминава за кратко в режим на размразяване.

В този момент климатикът може временно да спре да подава топъл въздух, вентилаторът да промени режима си, а от външното тяло да започне да се оттича вода. Това е нормална част от работата на уреда, а не непременно сигнал за повреда.

Натрупаният лед пречи на топлообмена и затова климатикът периодично трябва да го отстранява. След приключването на цикъла системата сама се връща към отопление.

Чистите филтри помагат и на сметката

Редовната поддръжка също има пряко значение за ефективността. Когато филтрите са покрити с прах, въздухът преминава по-трудно и системата трябва да работи по-интензивно.

Почистването на филтрите е една от най-лесните грижи, които собственикът може да извършва сам според инструкциите на производителя. Периодичната професионална профилактика пък позволява да бъдат проверени топлообменниците, вентилаторите, дренажът и общото техническо състояние на системата.

Така климатикът не само работи по-ефективно, но и рискът от проблем точно в най-студения период намалява.

Някои грешки могат да вдигнат разхода

След всички предимства идват и няколко навика, които могат да обезсмислят икономичната работа на инвертора. Един от тях е постоянното включване и изключване с идеята, че така се пести ток. Ако помещението изстине сериозно, системата след това трябва отново да работи с висока мощност, за да го затопли.

Другата честа грешка е задаването на прекалено висока температура. Настройката на 25-26 градуса, когато реално са достатъчни 21-22, кара уреда да преследва ненужно висока цел.

Не бива и да се покрива външното тяло или натрупаният лед да се отстранява насила. Климатикът има собствен автоматичен режим за размразяване, а около външното тяло трябва да има достатъчно свободно пространство за нормална циркулация на въздуха.

Така правилото всъщност е доста просто - разумна температура, постоянна работа според нуждата, чисти филтри и свободно външно тяло. При подходящ за жилището модел това може да превърне климатика от летен спасител в ефективен и удобен източник на топлина и през студените месеци.