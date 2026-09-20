Хризантемите ще цъфтят по-дълго - 6 важни грижи през септември

Хризантемите са сред малкото цветя, които превръщат градината в море от цветове точно когато лятото си отива. Те понасят сравнително добре хладното време, но през септември имат нужда от няколко важни грижи, ако искаме да останат красиви възможно най-дълго. Слънцето, правилното поливане, умереното торене и навременното премахване на прецъфтелите цветове могат осезаемо да удължат сезона им. Експертите на Homes & Gardens посочват няколко прости правила, които дават най-добър резултат през първия есенен месец.

Дайте им поне 6 часа слънце

Хризантемите обичат светлината и именно тя е един от ключовете към обилния цъфтеж. Най-добре е растенията да получават поне 6 часа слънце дневно, а саксиите да бъдат поставени на светла тераса, балкон или друго добре огрявано място. При растенията в градината е важно да има и достатъчно пространство между отделните храсти, защото добрата циркулация на въздуха намалява риска от заболявания. Постоянно влажните листа и прекалено гъстото засаждане могат да създадат подходяща среда за развитие на гъбични проблеми.

Поливането има едно важно правило

Макар времето постепенно да захладнява, почвата през септември все още може бързо да изсъхва. Затова не трябва да се разчита само на усещането, че есента автоматично означава повече влага. Проверявайте почвата редовно и ако горните няколко сантиметра са сухи, растението вече има нужда от вода.

Обикновено хризантемите се поливат обилно веднъж или два пъти седмично, но честотата зависи от времето, размера на саксията и влажността на почвата. По-добре е да се полее добре и по-рядко, отколкото всеки ден да се сипва малко количество вода. Насочвайте струята към почвата, а не към листата и цветовете. При саксийните растения добрият дренаж е задължителен, защото задържането на вода около корените може да доведе до загниване.

Внимавайте с тора през септември

Точно тук много любители допускат грешка. Ако градинските хризантеми все още имат нужда от подхранване, през септември трябва да се избира тор с ниско съдържание на азот. Прекалено много азот стимулира растежа на зелена маса за сметка на цветовете и може да направи растението по-уязвимо при застудяване.

По-подходящи за този период са торовете, които подпомагат образуването и развитието на цветовете. След като активният цъфтеж вече е започнал, подхранването обикновено се прекратява. Закупените от магазин саксийни хризантеми най-често вече са били достатъчно подхранени и не се нуждаят от допълнителни количества тор.

Махайте прецъфтелите цветове

Редовното почистване на прецъфтелите цветове не е само въпрос на красота. Така растението не изразходва излишно енергия за образуването на семена и може да насочи силите си към останалите пъпки и цветове. Прецъфтелите главички се отрязват внимателно над здрав лист или разклонение.

Ако целта са по-едри и впечатляващи цветове, може да се използва и друга техника - премахване на част от страничните пъпки и оставяне на основната. Така повече от ресурсите на растението се насочват към един цвят и той става значително по-голям.

Пазете цветовете от първите слани

Самото растение често издържа на по-ниски температури по-добре от нежните му цветове. Затова при прогноза за слана градинските хризантеми могат да бъдат покрити с лек и дишащ защитен материал. Важно е покритието да предпазва от студа, без да задържа прекалено много влага около растението.

Саксиите са още по-уязвими, защото корените им нямат защитата на голямо количество почва. При рязко застудяване те могат временно да бъдат преместени на защитено от вятъра място, веранда, гараж или друго прохладно, но защитено пространство. Когато опасността от слана отмине, хризантемите отново могат да се върнат на светло.

Изберете правилното растение още в магазина

Ако купувате хризантема основно за есенна украса, не посягайте автоматично към най-разцъфтялото растение. По-добрият избор е здрав екземпляр с много затворени пъпки и само няколко вече отворени цвята. Така растението ще разгръща красотата си постепенно и ще остане декоративно по-дълго.

Хризантема, която още в магазина е достигнала върха на цъфтежа си, естествено има по-малко време пред себе си. Затова погледнете не само цветовете, а и пъпките, листата и общия вид на растението. При правилен избор и няколко прости грижи хризантемите могат да запазят ярките си багри далеч след края на септември и да останат сред най-красивите акценти в есенната градина.