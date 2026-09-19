Пилотът Пикасо нарисува в небето образа на Мона Лиза

Пилот с частен самолет в САЩ нарисува образа на Мона Лиза в небето, използвайки изключително прецизни маневри и траекторията на своя полет.

Уникалното въздушно произведение на изкуството е създадено с полет, който започва от щата Арканзас, а основната част от маршрута преминава над Оклахома.

Изпълнението на сложната фигура е отнело около 3 часа, покривайки площ от 35 мили.

Любопитен детайл е, че маршрутът, показващ лицето, косата и позата на Мона Лиза, е уловен от платформата Flightradar24 и е бил проследен на живо от над 73 000 души.

Зад това впечатляващо въздушно изкуство стои пилотът Бенджамин Макданиъл, който е добре известен в авиационните среди и социалните мрежи с артистичния си псевдоним "The Pilot Picasso".

Макданиъл съчетава страстта си към летенето с изкуството, като превръща GPS координатите на своя самолет Cessna R182 Skylane RG в дигитално платно.

Бенджамин се самоопределя като пилот и дигитален творец, а Мона Лиза не е първият му подобен опит.

Създаването на образ като този на Леонардо да Винчи не е станало импровизирано. Първо е проектирал контурите с графичен софтуер, след това е насложил дигиталните линии върху карти, за да извлече точните GPS координати за всеки отделен завой.

Всички тези данни са били заредени в навигационната система на самолета преди излитането

Въпреки дигиталния план, самото изпълнение изисква огромно ръчно майсторство. За да нарисува очите, косата и ръцете на Мона Лиза, Макданиъл е трябвало да изпълни стотици перфектни завои, промени в курса и ниски кръгове в продължение на повече от 3 часа.