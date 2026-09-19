Ето кое е заболяването, изцедило банковата сметка на Памела Андерсън

Има неща, за които известните личности не говорят много. Понякога въобще. Като например здравословните проблеми, с които се сблъскват през годините.

Памела Андерсън например с години се е борела с хепатит С. Тя е била диагностицирана със заболяването в края на 90-те години на миналия век, а през 2002 г. го обяви публично.

Тогава заяви, че се е разболяла, защото са споделяли игри с бившия ѝ съпруг Томи Лий, който пък отрече твърденията на модела.

Според Fox News сега Памела Андерсън казва, че през първите години от диагностицирането си не е имало лек за хепатит С. Ето защо около 10 години по-късно, когато ѝ е било предложено експериментално лечение, тя веднага се е съгласила.

Но понеже тогава лечението е било експериментално, застраховката ѝ не го е покривала. Ето защо е използвала личните си средства. Но по думите ѝ това е изцедило банковата ѝ сметка.

Но в крайна сметка през 2015 г. Андерсън обяви, че е успяла да се излекува. Както знаем, хепатит C е вирусно инфекциозно заболяване, което води до възпаление на черния дроб. А това от своя страна, причинява тежки увреждания.

Източник: lifestyle.bg