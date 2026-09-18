Цялата страна скърби за загиналите медици

България скърби за двама прекрасни и всеотдайни медици от Сливен и Елхово, които загинаха в катастрофата на пътя Ямбол-Сливен преди два дни.

"Сбогом, доктор Карачоров…

Загубихме не просто колега, а приятел, човек и лекар, оставил следа в живота на много хора.

Д-р Бисер Карачоров – ортопед-травматолог и ръководител на екип в ЦСМП – Сливен, пишат от Българска академия за спешна медицина

Трудно е да се намерят думи, когато човек, с когото си споделял дежурства, тревоги, надежди и битки за човешки живот, вече не е сред нас.

Ще останеш в спомените ни – с професионализма си, с човечността си и с всичко, което даде на пациентите и колегите си.

Почивай в мир, докторе.

Светъл път, приятелю.

Нашата професия ни учи да се борим за всеки живот. Днес за първи път не успяхме да се преборим за един от нас.

Поклон пред паметта ти!

"Ще го помним завинаги.

Отиде си човек, който цял живот беше готов да помогне – на всеки и с всичко. Човек с голямо сърце, отдаденост и човечност, оставил след себе си добро и спасени човешки животи.

Стоян Гендов беше от онези хора, за които думата „помощ“ не е просто дума, а призвание. Хиляди хора дължат живота си на неговия професионализъм, смелост и човешка доброта.", пишат от Ера тв

Животът понякога е безмилостно жесток и отнема точно тези, които са дали толкова много на другите. Но човек не си отива истински, когато е оставил след себе си добрина, благодарност и спомени в сърцата на толкова много хора.

Поклон пред паметта му!

На семейството, близките и всички, които го обичаха и уважаваха, изказваме най-искрени съболезнования.

Нека светлата му памет бъде вечна!"

Д-р Бисер Карачоров от Сливен беше ортопед-травматолог и ръководител на екип в ЦСМП – Сливен

Фелдшeр Стоян Гендов също от години работи в Спешна помощ в Елхово. В сърцата на съгражданите си той остава като всеотдаен медик, който винаги е бил на поста си и работил денонощно, а неговите знания са спасили живота и здравето на стотици пациенти.