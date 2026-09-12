Взривове в склад за боеприпаси край Трявна

Пожар е избухнал в склад за боеприпаси на оръжейния завод „ЕМКО“ край село Горни Върпища, между Трявна и Царева ливада. От района се е чула серия от гърмежи, а заради инцидента е била активирана системата BG-Alert.

Информацията е потвърдена пред NOVA от Славчо Димиев, един от директорите на компанията.

В засегнатия обект са се възпламенили боеприпаси. За щастие, складовите помещения са били необитаеми и няма пострадали хора. Двамата охранители, които са били на терена, са го напуснали своевременно.

Първият сигнал на телефон 112 е подаден малко след 23:00 часа.

„Информацията, която имаме, е от 23:04–23:10 часа. Първият сигнал на 112 е подаден малко след това. Веднага са уведомени „Пожарна безопасност“ и Областната дирекция на МВР“, заяви областният управител на Габрово Кристина Сидорова пред NOVA.

По думите ѝ пожарни екипи са били разположени в Царева ливада, както и в селата Донино и Бочуковци. Пожарът се е разпространявал от склад към склад в рамките на складовата база.

Последният взрив е бил регистриран малко преди полунощ.

Точният вид на съхраняваните материали трябва да бъде установен от представители на компанията. По предварителна информация в складовете може да има барут и боеприпаси.

Три екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ следят ситуацията. Най-близкото населено място се намира на повече от километър от обекта.

Районът е напълно отцепен от полицията и пожарната, за да бъде гарантирана безопасността на хората. Заради опасността от нови детонации теренът се обследва с дрон, който трябва да установи мащаба на щетите и да помогне да се прецени кога е безопасно екипите да пристъпят към окончателното потушаване на огъня.

Очаква се представители на институциите да дадат повече информация за инцидента и причините за пожара.

Това е вторият пожар в обект на военния завод „ЕМКО“ в рамките на последния месец. Предишният инцидент е станал в производствена база на компанията край село Белица.