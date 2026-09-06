Лумна още един пожар. Спряха влаковете София–Бургас

Пожар в района на село Горно Сахране спря движението на влаковете по жп линията София–Бургас. Огънят е нанесъл щети по постройка на гарата, а пламъците са обхванали и леки автомобили. В момента продължава да горят бали.

Пожарът е в непосредствена близост до дървопреработващо предприятие, което създава допълнителни рискове за разпространение на огъня.

На място са мобилизирани пожарникари и доброволци, които участват в гасителните действия. Към момента няма данни за пострадали хора.

Припомняме, че пожар вилня и в София.

Екипи на пожарната са били изпратени на място за овладяване на огъня. Причините за възникването на пожарите и размерът на щетите се изясняват.