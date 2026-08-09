Мигранти подпалиха историческа местност, пожарникарите се видяха в чудо

Пожар в района на историческата местност "Петрова нива" вдигна на крак пожарникари, полицаи и доброволци. Инцидентът е станал днес следобед, предаде Флагман.бг.

Кметът на община Малко Търново Илиян Янчев съобщи, че благодарение на бързата реакция огънят е потушен, а гората е спасена.

"Туристи, преминаващи по поклонническия маршрут "Българското камино", са забелязали пушек. Те веднага са сигнализирали тел. 112. Само минути по-късно на място пристигнаха екипи на пожарната, полиция, горски служители, доброволци, които с общи усилия овладяха пожара", каза Илиян Янчев.

Благодарение на общите им действия пламъците били пресечени, преди да обхванат по-голяма площ. По първоначални данни няма сериозни материални щети и пострадали хора.

По информация на Флагман.бг една от версиите е, че нелегални мигранти са причинили пожара. В района е открита изоставена маратонка.

"В тези горещи и сухи дни рискът от пожари на открито е изключително висок. Затова още веднъж призовавам всички да бъдат внимателни – не палете огън на открито, не изхвърляйте незагасени фасове и не предприемайте действия, които могат да предизвикат пожар!", апелира кметът на Малко Търново.





