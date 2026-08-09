Кошмар по Южното Черноморие, предупредиха всички пътуващи

Тежък транспортен блокаж парализира движението южно от Созопол в първия по-сериозен ден на масово изтегляне на туристи от Южното Черноморие.

За критичната ситуация предупреди Здравко Василев от Приморско - първият победител в „Биг Брадър“ и човек, който от години развива туристически бизнес в родния си град. Той съветва хората, които нямат спешна причина да пътуват, да отложат тръгването си.

Причината е огромният поток от автомобили от Приморско, Китен, Лозенец, Царево и останалите курорти, който практически се събира в едно основно направление към Созопол и Бургас, предаде "Флагман".

„Ако не ви се налага спешно да пътувате - не тръгвайте. Първият по-сериозен ден с изнасяне на туристи от Южното Черноморие и всичко просто блокира. Алтернативният маршрут през Ясна поляна - Ново Паничарево също е затворен. И така, целият туристически поток е принуден да преминава по един-единствен път“, предупреждава Здравко Василев.